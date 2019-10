Uomini e Donne Over, arriva una clamorosa confessione di Ida: c’entra Riccardo. Ecco cosa ha raccontato al magazine di Uomini e Donne.

Sono tra i protagonisti più amati del Trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, una delle coppie più ‘turbolente’ presenti nello studio di Maria De Filippi. Il loro tira e molla sembra essere davvero infinito. Ma proprio quando l’amore tra i due sembrava essere arrivato al capolinea, ecco che Riccardo sorprende Ida: una lettera d’amore, totalmente inaspettata, in cui chiede alla dama di tornare insieme. Le anticipazioni parlano chiaro: dopo un’iniziale titubanza, Ida ha deciso di dare un’altra possibilità al suo ex, nonostante la tanta sofferenza. Ed è proprio del suo momento buio che Ida ha parlato al magazine ufficiale di Uomini e Donne. La Platano ha lasciato importanti rivelazioni sulle sue condizioni dopo la rottura con Riccardo.

Uomini e Donne Over, Ida: “Senza Riccardo ho toccato il fondo”

Non è semplice, per Ida, ricominciare con Riccardo. La sofferenza provata dalla donna nel periodo successivo alla rottura col suo ex è difficile da dimenticare. È stato Riccardo infatti a decidere di chiudere con lei, circa un anno fa, dopo innumerevoli litigi e incomprensioni. E dopo la sua decisione, per Ida, è iniziato un vero e proprio incubo. A Uomini e Donne Magazine, la dama racconta alcuni retroscena di quel periodo così duro per lei: “Non riuscivo ad andare avanti, ero ferma a quei giorni in cui stavo con lui. Non ci stavo con la testa e ogni giorno mi sembrava inutile senza Riccardo”. Dichiarazioni davvero forti quelli della Platano, che ha vissuto un anno di malessere davvero forte. La donna racconta di aver trascorso innumerevoli notti insonni, di non aver avuto voglia di cucinare, di uscire, di vestirsi per andare a lavorare. “La mattina facevo tardi per accompagnare mio figlio a scuola: credo di aver toccato davvero il fondo e per questo non è facile dimenticare tutto”. Un dolore lacerante, quello di Ida, che ha quasi sovrastato l’amore che prova per Riccardo. Si, quasi. Perché nonostante i dubbi iniziali, Ida ha deciso di riprovarci con il suo ex: stando alle anticipazioni trapelate sul web, i due lasceranno insieme il programma. Non ci resta che sperare che questa sia davvero la volta buona!