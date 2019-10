Chiara Ferragni, cambio di look improvviso: ecco com’è diventata l’influencer, moglie del rapper Fedez.

Di influencer, ai giorni nostri, ce ne sono a migliaia. Ma tra tutte, è lei la regina. Parliamo di Chiara Ferragni, la biondissima moglie di Fedez, che con i social ha creato un vero e proprio impero. I suoi look sono sempre al centro dell’attenzione. Soprattutto nelle ultime ore, in cui la bellissima Chiara si è mostrata con un look del tutto inedito. L’oggetto del ‘cambiamento’ è la sua biondissima chioma. La Ferragni si mostra su Instagram in una versione del tutto inedita. Siete curiosi di vedere il suo cambio look? Ve lo mostriamo subito!

Chiara Ferragni, cambio di look improvviso: i fan la chiamano Hannah Montana!

Non è certo la prima volta che Chiara Ferragni si mostra ai followers con un nuovo look. La sua chioma ha spesso subito dei cambiamenti, più o meno notevoli. Ma stavolta la bellissima moglie di Fedez ha davvero spiazzato tutti. Il motivo? L’enorme frangetta che ha sfoggiato nelle ultime apparizioni su Instagram. Date un’occhiata al cambio look che non è affatto passato inosservato:

Ebbene sì, una Chiara Ferragni in una versione del tutto inedita, quella che abbiamo visto qualche ora fa su Instagram. La stessa influencer ironizza sul cambiamento con la frase nella didascalia al post: “Who is she?”, Chi è lei?. È sempre Chiara, ma in molti nei commenti hanno fatto notare alla Ferragni una particolare somiglianza, con questo nuovo taglio. Riuscite a indovinare chi ricorda Chiara con la sua frangetta? Per molti, somiglia a Miley Cyrus, nello specifico al personaggio che ha interpretato per tanti anni all’inizio della sua carriera, Hannah Montana! Insomma, una Chiara in versione teenager! E voi, cosa ne pensate della sua nuova chioma? Promossa o bocciata?