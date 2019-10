“È morto Alessandro Haber”, questo è il tweet ironico pubblicato dalla Rai durante Maledetti Amici Miei: scoppia la polemica sul web.

Ha suscitato non poche polemiche il Tweet pubblicato dall’account ufficiale della Rai su Alessandro Haber. Durante la messa in onda di Maledetti Amici Miei ed, in particolare, durante il finto funerale celebrato durante la puntata dell’attore, ha generato il panico totale tra i telespettatori. Soprattutto, tra coloro che, in quel momento, non stava guardando il programma. “È morto Alessandro Haber”, recita questo il post pubblicato su Twitter. Immediata è stata la reazione del popolo web. Che, appena appresa la notizia che fosse uno scherzo, ha scatenato una vera e propria polemica. Cos’è accaduto nel dettaglio.

“È morto Alessandro Haber”, è uno scherzo della Rai: scoppia la polemica

Uno scherzo che non è passato inosservato. Ma che, soprattutto, non è affatto piaciuto ai telespettatori italiani. Come dicevamo precedentemente, mentre su Rai Due sta andando in onda l’ultima puntata di Maledetti Amici Miei con Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi, l’account ufficiale Twitter del canale ha pubblicato un post in cui, come una flash news, ha annunciato la morte dell’attore bolognese.

“È morto Alessandro Haber”, scrivono su Twitter. Allarmando, com’è giusto che sia, tutto il popolo web. In realtà, si è dimostrata una bufala. Anzi, per dirla meglio, uno scherzo. Perché, proprio in quel momento, nello show stavano celebrando il funerale dell’attore. In ogni caso, lo scherzo non è affatto piaciuto soprattutto a chi, purtroppo, in quel momento non stava guardando lo show. È proprio sul social network che, immediatamente, si è generato una vera e propria polemica social. Ecco alcuni commenti:

Questi, vi assicuriamo, sono soltanto alcuni dei commenti giunti sotto il Tweet ironico della Rai sulla morte di Alessandro Haber.

