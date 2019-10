Mario Serpa, ex corteggiatore del trono gay di Uomini e Donne, è da qualche ora trend topic sul noto social network Twitter. Ecco il motivo

Mario Serpa, ex corteggiatore del trono gay di Uomini e Donne, conquista Twitter. L’ex fidanzato di Claudio Sona è da qualche ora in trend topic sul popolare social network. Le fan dell’ex opinionista del programma di Maria De Filippi hanno letteralmente preso d’assalto il social network, postando foto e tweet. Non è la prima volta che Mario riesce a balzare in testa alla classifica della top trend. Di seguito vi spieghiamo il motivo.

Mario Serpa Twitter: l’ex corteggiatore è in trend

Questa mattina Mario Serpa si è svegliato in trend topic su Twitter. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è al primo posto nella classifica degli argomenti più cliccati nella zona Italia sul popolare social network. Volete sapere per quale motivo? Pare che l’ex fidanzato di Claudio Sona sia divenuto testimoniale di un noto distributore di abbigliamento da sposi e le foto pubblicate da qualche ora su Instagram hanno fatto impazzire le sue sostenitrici.

Nella foto pubblicata sul popolare social network, Mario Serpa appare in abito rosso e nero, slacciato e con fisico in bella mostra. L’ex opinionista tiene tra le mani un calice di vino, rigorosamente rosso e pare sia seduto sul bordo di una vasca idromassaggio. Attorno a lui piccole candele a cera e un’atmosfera abbastanza romantica. La foto ha fatto letteralmente impazzire le fan di Serpiko (questo il nome del suo account su Instagram), che hanno ripostato la stessa foto sia su Instagram che su Twitter.

I commenti ovviamente sono tutti apprezzamenti nei confronti dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Qualcuna scrive: “Bono come il pane“, mentre qualcun’altra aggiunge: “Sei tanta tanta roba“. Le foto di Mario Serpa hanno fatto impazzire le fan e adesso vedremo per quanto tempo il ragazzo resterà in trend topic su Twitter.