Heather Parisi e Lorella Cuccarini: come è nata la rivalità? L’episodio che non tutti conoscono, che ha dato vita all’ostilità tra le due.

Sono due tra le soubrette più famose della storia tv italiana. E, a quanto pare, la rivalità tra loro ha origini molto lontante. Parliamo di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, due amatissime bionde della nostra tv, che, però, tra di loro non sembrano amarsi molto. Di recente, le due sono tornate ‘in conflitto’ a colpi di frecciatine social,a causa delle diverse idee politiche. Ma forse non tutti sanno che l’ostilità tra le due è nata molto tempo fa. Scopriamo qualcosa in più sui motivi che hanno dato vita a una rivalità che va avanti dagli anni ’80!

Heather Parisi e Lorella Cuccarini: come è nata la rivalità? Ecco perché hanno litigato

Heater Parisi e Lorella Cuccarini sembrano non andare proprio d’accordo. Negli ultimi tempi, le due famosissime soubrette si sono scontrate sui social per questioni politiche. È stata Heather Parisi a non gradire alcune dichiarazioni rilasciate dalla Cuccarini al settimanale Oggi, in cui avrebbe espresso opinioni molto vicine al pensiero dell’ex Ministro degli Interni Matteo Salvini. Da qui, un vero e proprio polverone, che ha invaso il web per moltissimi giorni.

Ma, al di là delle idee politiche contrastanti, la rivalità tra le due ballerine ha origini ben più antiche. A quanto pare, tutto è nato dalla sostituzione di Heather come ballerina di punta a Fantastico, il varietà Rai di grande successo dove è approdata nel 1979. Durante l’ultima edizione, condotta da Pippo Baudo, quest’ultimo avrebbe inserito Lorella come nuova ballerina di punta nel programma, dove fino ad allora era stata una delle ballerine di fila. Una sostituzione che non è andata giù alla Parisi ed è proprio da qui che sarebbe nata la storica rivalità. Una rivalità di cui, negli anni, si sono occupati tanti talk e rotocalchi, anche se le due star degli anni 80 hanno tentato più volte di smentire. E voi, chi preferite tra le due meravigliose bionde della tv?