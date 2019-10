Antonino Cannavacciuolo: dalla cucina alla tv, ma adesso arriva un cambiamento clamoroso. Ebbene sì, lo chef vestirà i panni di una figura totalmente nuova

Antonino Cannavacciuolo è ormai conosciuto come lo chef più famoso della televisione. Ha partecipato a Cucine da incubo, aiutando tantissimi imprenditori e proprietari di ristoranti in crisi. Ma non solo: la sua fama è stata accresciuta soprattutto da Masterchef in cui ha avuto il ruolo di giuria insieme ad altri famosissimi colleghi. Adesso, però, è arrivato il momento per Cannavacciuolo di cambiare aria. Cambiare ambiente. Cambiare mestiere. Ebbene sì, avete capito: addirittura cambiare mestiere. Dal mondo della cucina alla televisione è un attimo, ma adesso lo chef vuole mettersi alla prova in qualcosa di clamorosamente nuovo ed inedito. Vuole fare il tenore!

Antonino Cannavacciuolo diventa tenore: cambiamento clamoroso nella sua carriera

Beh, sì, Cannavacciuolo sarà un tenore. Il suo esordio è programmato per domenica 10 novembre: lo chef originario di Vico Equense e trapiantato sul lago d’Orta farà il suo debutto al Teatro Coccia di Novara in ‘Mettici il cuore’. In Italia non si è mai vista una trasmissione del genere: tratterà dell’abbinamento tra mondo della musica e cucina. Ci saranno vari protagonisti e Cannavacciuolo sarà la figura di spicco. Per l’occasione, lo chef ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno: “Sapete cosa mi fa arrabbiare di più in cucina? Il menefreghismo. Mi girano proprio quando vedo certi atteggiamenti superficiali perché in cucina bisogna stare sempre concentrati. Se sbagli con il cuore mi va bene, ma se sbagli perché vuoi fare il furbo divento una furia”.

Stando a quanto dichiarato dallo chef e stando anche al nome della trasmissione, i partecipanti dovranno far leva sui sentimenti e, appunto, mettere il cuore in ogni gesto. Cannavacciuolo sarà un giudice poco tollerante. Diventerà una furia tutte le volte che non vedrà del sentimento nei movimenti dei partecipanti. Si tratta di una trasmissione innovativa, in passato c’è stato qualcosa di simile negli Stati Uniti, ma in Italia, fino ad ora, non si era mai visto in tv l’accostamento tra musica e cucina.