Quali sono gli alimenti che aiutano l’erezione maschile: cosa mangiare e cosa sapere.

Raggiungere e mantenere l’erezione nell’uomo non è una cosa semplice. Per questo motivo online si fanno sempre molte ricerche sull’argomento erezione, per cercare di capire come mantenerle e soprattutto come farla durare più a lungo senza dover ricorrere ad aiuti medici come il Viagra, un medicinale ormai conosciuto a tutti come la famosa pillola blu. Da alcuni studi emerge il fatto che una dieta sana e soprattutto il consumo di determinati alimenti, può aiutare veramente molto a mantenere l’erezione e quindi cerchiamo di scoprire insieme quali sono questi cibi.

Come mantenere a lungo l’erezione: i cibi che aiutano

Secondo un recente studio di Jamin Brahmbhatt, urologo dell’ Orlando Health, riportato dal quotidiano online Men’sHealth alcuni cibi piuttosto che altri aiutano a mantenere, stimolare e rendere più forte l’erezione. Prima di dirvi quelli da non mangiare è bene sapere che sarebbe importante evitare hamburger o patatine fritte e tutti quegli alimenti che aumentano il colesterolo. Ma quali sono i cibi che potenziano invece l’erezione?

Caffé: secondo l’University of Texas Health Science Center a Houston, il caffè è un alimento miracoloso per la potenza del pene. Tre tazzine al giorno garantiscono una buona funzionalità del pene e aumentano l’afflusso sanguineo

Vitamina D e C: tutti gli alimenti che la possiedono devono essere i benvenuti perché questa vitamina aumenta il testosterone e diminuisce il rischio di disfunzione erettile. Per quanto riguarda la vitamina C, pare che chi ne fa un uso maggiore ha anche meno probabilità di avere problemi di erezone.

Noci: 10 grammi di noci o di pistacchi sembrano poter migliorare sia l’erezione che la capacità di raggiungere l’orgasmo. Senza dimenticare che fanno anche molto bene al colesterolo.

Flavonoidi: via libera a mirtilli, mele, agrumi e fragole. Aiutano il colesterolo e soprattutto aiutano l’erezione grazie ad un effetto benefico su arterie e vasi sanguigni.

(Fonte Immagini Pixabay)