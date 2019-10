Nicoletta Mantovani, chi è la vedova di Luciano Pavarotti: età, vita privata, la storia con il grande tenore e la sua grave malattia.

Nicoletta Mantovani è la vedova di Luciano Pavarotti. Il tenore l’ha sposata nel 2004, ma la loro storia durava dal 1996. I due hanno una figlia, Alice, che oggi ha 16 anni. Nicoletta è la donna che è stata accanto a Pavarotti fino alla sua morte, nel 2007, colei che gli ha regalato una seconda giovinezza, vista anche la grande differenza d’età. La storia del grande tenore sarà raccontata nel documentario ‘Pavarotti’, diretto da Ron Howard, che sarà proiettato il 28, 29 e 30 ottobre nelle sale cinematografiche italiane e che racconta, tra le altre cose, anche la storia d’amore con Nicoletta. E allora proviamo a conoscere meglio la vedova di Pavarotti, la sua vita e la grave malattia che l’ha colpita a soli 24 anni.

Nicoletta Mantovani, chi è: età, vita privata e malattia della vedova di Luciano Pavarotti

Nicoletta Mantovani è nata a Bologna il 23 novembre 1969, a breve infatti compirà 50 anni. Figlia di un collaboratore di Luciano Pavarotti, inizia a lavorare per lui come segretaria e assistente nel 1993, e i due nell’arco di tre anni si innamorano, tanto che Luciano lascia sua moglie Adua Veroni, con cui stava dal 1961, proprio per amore della ventiquattrenne. La loro relazione fece scandalo, soprattutto per i 34 anni di differenza tra i due. Ma per loro questo non è mai stato un problema. Nicoletta e Luciano si sposano nel 2004, ma dopo soli 3 anni di matrimonio la scomparsa del tenore la rende vedova, con la piccola Alice, nata nel 2003.

La vita di Nicoletta non è stata semplice finora, perché a soli 24 anni le è stata diagnosticata la Sclerosi Multipla, malattia con cui convive tutt’ora, anche se un intervento a cui si è sottoposta nel 2012 sembra aver migliorato molto le sue condizioni. Nonostante la malattia, dopo la perdita del marito, Nicoletta si è impegnata molto per mantenere vivo il suo ricordo, creando la Fondazione Pavarotti, con sede anche a New York. Da sempre impegnata politicamente, la Mantovani è stata Assessore alla Cultura del Comune di Bologna e Assessore alle relazioni internazionali a Firenze. Dopo la morte di Pavarotti ha avuto una storia con Filippo Vernassa, suo amico di vecchia data, che si è conclusa dopo 7 anni d’amore.