Live Non è la D’Urso, Eva Henger e Lucas Peracchi: colpo di scena in diretta; ecco cosa è successo durante l’incontro chiarificatore.

Ci siamo. Durante la diretta di questa sera di Live Non è la D’Urso, potrebbe esserci il capitolo finale della ‘telenovela’ tra Eva Henger, sua figlia Mercedesz e il fidanzato Lucas Peracchi. Dopo numerosi attacchi a vicenda, Barbara D’Urso ha deciso di mettere fine alle loro frecciatine continue. Come? Organizzando un incontro nel famoso ascensore di Live, durante il quale, finalmente, Lucas e Eva possono mettere fine alle loro incomprensioni. Durante la puntata di ieri di Domenica Live, Lucas ha accettato la proposta di Barbara, presentandosi questa sera a Live. Ma quello che è successo è davvero incredibile.

Live Non è la D’Urso, Eva Henger e Lucas Peracchi: colpo di scena in diretta, lei non si presenta

Riuscirà Barbara D’Urso a portare la pace in casa Henger? La missione è più dura del previsto. Lucas, dopo aver accettato la proposta di Barbara di chiarire in diretta con la suocera Eva Henger, si presenta in trasmissione questa sera. E, invitato dalla conduttrice ad uscire dallo studio, entra nell’ascensore per incontrare Eva Henger, ma..colpo di scena! Eva non è presente! Al suo posto, una lettera rossa in una teca. Una lettera indirizzata a Barbara D’Urso, ma che parla di Lucas. La Henger ha spiegato i motivi per cui non ha accettato l’incontro chiarificatore col fidanzato della figlia Mercedesz. Eva ha saputo da alcuni giornali che Lucas aveva sporto denuncia nei suoi confronti e la donna, su divieto dell’avvocato, ha deciso di non presentarsi in studio e accertarsi sulla vicenda per poi decidere il da farsi. Insomma, niente chiarimenti. Come ha reagito Lucas? Non bene. “Io chiudo qui in discorso e adesso lo confermo davanti a tutta Italia, procederò per vie legali. Era un’occasione d’oro questa per dire tutta la verità”, queste le parole di Lucas, che appare molto amareggiato. Come la D’Urso, che ammette il suo dispiacere per la mancata riappacificazione.