Enrico Nigiotti ha postato uno scatto del suo lato B mentre fa un tuffo: i social sono impazziti, anche la famosa cantante Laura Pausini. Diamo un’occhiata.

Si è fatto conoscere nel talent show Amici, Enrico Nigiotti è un cantautore italiano molto amato. Tutti ricordano cosa è successo nella scuola di Maria De Filippi quando il giovane di Livorno decise di auto-eliminarsi pur di non dover sfidare proprio lei, Elena D’Amario. I due hanno avuto una storia nella scuola, durata per poco una volta finito il programma. Il bel giovane in seguito al talent della De Filippi, ha partecipato come ‘nuova proposta’ al Festival di Sanremo ed ha raggiunto il grande successo ad X Factor presentando la sua canzone inedita L’amore è. Dopo il talent ha raggiunto il successo ed ha collaborato con grandi artisti italiani come Laura Pausini e Gianna Nannini. Sui social poche ore fa ha fatto impazzire tutti, anche la Pausini. Vediamo cosa ha pubblicato.

Enrico Nigiotti alle Maldive: lo scatto impressiona i social, anche Laura Pausini

Il lato B di Enrico Nigiotti è piaciuto a tutti: su Instagram il cantautore livornese lo ha mostrato mentre fa un tuffo. Nigiotti si trova in vacanza alle Maldive: oltre il lato B mostra un magico mare cristallino, nel quale sta per tuffarsi. Questo il post:

“Sobrietà (olio su tela), #billielliotnontivedonemmeno” scrive il livornese. Lo scatto è diventato virale ed in pochi minuti ha raggiunto migliaia di like e commenti. Tra i complimenti sono spuntate delle emoticon lasciate come commento da parte di Laura Pausini: la famosa cantante italiana si mostra sconvolta per quanto visto. Stupita per le belle forme o per lo scatto osé? Tutti conoscono la simpatica Pausini, di certo non si sarà sconvolta per un lato B maschile!