Eros Ramazzotti compie gli anni: ‘all’appello’ per gli auguri mancano proprio loro

È stata una giornata davvero speciale quella di ieri per Eros Ramazzotti. Proprio ieri, lunedì 28 Ottobre, il famoso cantante ha compiuto gli anni. Ebbene si. La voce de ‘Più bella cosa’ ha festeggiato i 56 anni. Infatti, sono state davvero tantissime le persone che hanno voluto esprimere il loro affetto in un giorno tanto speciale per lui. A partire, quindi, dai suoi fan. Da sua figlia Aurora. Fino ai colleghi di lavoro. Tra cui, Laura Pausini. Eppure, ‘all’appello’ di questi auguri sono mancate proprio loro. Di chi parliamo? Diamoci uno sguardo più da vicino.

Eros Ramazzotti compie gli anni: non sono giunti proprio i loro auguri

Dopo l’annuncio delle separazione da Marica Pellegrinelli, questo è il primo compleanno che Eros Ramazzotti trascorre da solo senza la sua dolce moglie. Nonostante questo, però, sarà stato, senza alcun dubbio, un giorno davvero speciale per lui. Perché è proprio nel giorno in cui ha compiuto gli anni che il buon Ramazzotti si è reso conto ancora di più dell’affetto dei suoi sostenitori e dei suoi colleghi di lavoro. Oltre agli auguri di Aurora, che non potevano affatto mancare, sono state davvero tantissime le persone che hanno voluto augurargli buon compleanno. Soltanto due persone, però, a quanto pare sono venute meno all’appello. Di chi parliamo? Di Michelle Hunziker e di Marica Pellegrinelli. Entrambe le sue due ex mogli, insomma. La conduttrice svizzera, stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, è stata particolarmente impegnata durante la giornata di ieri. Così come la giovane modella che, da alcune Instagram Stories, proprio ieri si è sottoposta ad un trattamento al viso. In entrambi i casi, però, non c’è stato alcuni riferimento pubblico ad Eros. Chissà, glieli avranno fatti in privato i loro auguri? Chissà…