Jovanotti preoccupa i fan: cerotti e segni sul viso, cosa è successo al cantante.

Un buongiorno non proprio piacevole, quello che Jovanotti ha dato ai suoi fan di questa mattina. Il cantante, reduce da un tour pazzesco col Jova Beach Party, ha postato una foto su Instagram in cui mostra alcune ferite sul viso, ricoperto da cerotti. Un ‘incidente’ che non sembra essere grave, ma i fan dell’artista si sono subito affrettati a chiedere informazioni. Ecco cosa è successo.

Jovanotti preoccupa i fan: cerotti e segni sul viso, la foto su Instagram

“Mi ero dimenticato per un attimo che sulla terra ci fosse forza di gravità e lei me l’ha ricordato”. È così che Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, mostra ai suoi numerosi followers il suo piccolo incidente. Il cantante non spiega nei dettagli come si è procurato le ferite, ma si tratta di un infortunio ‘sportivo’. Ecco la foto postata sul suo profilo Instagram qualche minuto fa:

La foto preoccupa inevitabilmente i fan, che in pochissimo tempo si sono affrettati a chiedere al cantante informazioni sull’accaduto e sulle sue condizioni. Ma ci pensa Lorenzo a tranquillizzare tutti: “Non è niente”, scrive tra parentesi. E con l’hashtag ‘si vola’ appare più carico che mai. Ma non è tutto: il cantante continua a ironizzare sul suo infortunio, mostrando un’altra foto ai fan, in cui ha applicato sulla fronte un cerotto di Hello Kitty. “In realtà ho fatto tutto per poter mettere questo cerotto”, scherza il cantante, raccontando che quel cerotto era lì da quando sua figlia Teresa era piccola. E che era giunto il momento di utilizzarlo! Quando si dice “vedere il bicchiere mezzo pieno!”. Jovanotti riesce a strappare un sorriso in ogni occasione!