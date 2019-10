Stefania Spampinato, Vieni da me: “Da Grey’s Anatomy al film di Alessandro Siani”

Vieni da Me, Stefania Spampinato interpreta la dottoressa Carina De Luca in Grey’s Anatomy e ora è la protagonista del film di Siani.

Stefania Spampinato, ballerina nonché attrice famosa per aver interpretato la dottoressa Carina DeLuca nella 14esima stagione di “ Grey’s Anatomy”, da Los Angeles è tornata in Italia grazie ad Alessandro Siani che l’ha scelta per il suo ultimo film. Un viaggio al contrario rispetto a quello di tante altre star che invece dall’Italia sono andate in America. Caterina Balivo fa subito giocare Stefania a “Chi preferisci” e vengono fuori molti lati nascosti e anche qualche curiosità e gossip sul mondo dell star di Los Angeles.

Stefania Spampinato: “Alessandro Siani mi ha trovato così”

Il Giorno più Bello del Mondo è il film di Siani che vede come protagonista proprio Stefania Spampinato: “Dalla dottoressa Carina a protagonista del film di Siani è stato un grande successo. La versione ufficiale per cui mi ha scoperto è stata tramite l’ospitata che ho fatto da Fiorello”. Siani ha poi un messaggio per Stefania: “Caterina mi piacciono le interviste che fai tu, hai fatto piangere le persone che avevano anche il cuore di pietra. Stefania, sei una grande attrice, molto sensibile. Passa dalla veracità siciliana alla precisione americana”. Stefania ha incontrato molti vip, compreso Robin Williams di cui ha un ricordo speciale: “Se ne è andato troppo presto, secondo me è l’artista per eccellenza. L’ho incontrato una volta. Facevo ancora la cameriera in un bar e lui è arrivato mi ha chiesto un tavolo. Io mi sono quasi sentita male quando l’ho visto è un grande!”. Stefania ha anche spiegato che ha incontrato Brad Pitt ad una festa: “È molto umano, o meglio mi sembra così, ci ho parlato molto poco come ho parlato poco con Leonardo Di Caprio e Demi Moore”. Il suo “poco” per ogni fan sarebbe comunque abbastanza.