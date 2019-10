In queste ultime Instagram Stories, Belen Rodriguez si è letteralmente scatenata: l’asciugamano che indossa sta per cadere e…

Sempre più impegnata, Belen Rodriguez. Appena terminato il suo shooting per la nuova collezione di Me Fui alle Maldive, l’argentina è ritornata in Italia per continuare le registrazioni di Tu si que Vales. Infatti, come testimoniato da alcune sue recenti Instagram Stories, proprio oggi si registrerà una nuova puntata dello show di Canale 5. Ecco. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la conduttrice si è letteralmente scatenata sul suo account ufficiale. È nella stanza dell’albergo, pronta a recarsi agli studi televisivi. Eppure, prima di poter scendere, la Rodriguez si mostra con un asciugamano attorno al suo splendido corpo. Che, a causa dei suoi movimenti troppo scatenati, rischia di cadere. Anzi..

Belen Rodriguez scatenata: l’asciugamano sta per cadere e…

L’avventura di Tu si que Vales è iniziata da due settimane, eppure il successo che sta riscuotendo è davvero incredibile. Lo ha confermato Belen Rodriguez proprio ieri su Instagram. A proposito, avete visto le ultime stories che la modella ha condiviso pochissimi istanti fa. Davvero incredibili, c’è da ammetterlo. Come dicevamo precedentemente, è in attesa di recarsi negli studi televisivi di Mediaset per registrare un nuovo appuntamento dello show di Canale 5, quando l’argentina si mostra in fase di preparazione. Ha i capelli raccolti, viso a quanto pare leggermente truccato e un asciugamano che cinge il suo adorabile corpo. Ecco. È proprio quest’ultimo accessorio che rischia di cadere. Prima di scendere, infatti, Belen si è letteralmente scatenata sulle note di una canzone incredibile. È proprio per questo motivo che, dati i movimenti, l’asciugamano sta per cadere. Mettendo in risalto, com’è giusto che sia, la sua scollatura che sarebbe clamorosa fuoriuscita se l’argentina non si fosse resa conto dell’accaduto. Il ‘pericolo’, però, subito è rientrato. Perché Belen, resasi conto dell’incidente ‘piccante’, subito ha placato le movenze.