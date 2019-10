Claudio Marchisio, attimi di terrore per lui e la moglie: rapinato in casa da quattro banditi

Attimi di terrore per Claudio Marchisio e sua moglie: l’ex stella della Juventus è stato rapinato in casa da quattro banditi armati, cos’è successo.

Claudio Marchisio rapinato da quattro banditi armati: attimi di terrore a Vinovo

Volevano trascorrere una serata in tranquillità e in intimità, Claudio Marchisio e sua moglie Roberta. Quando, mentre guardavano la televisione, sono stati sorpresi da quattro banditi armati e incappucciati che hanno intimato la coppia a non urlare. E a fare tutto ciò che comunicavano loro. L’obiettivo degli individui, come dicevamo precedentemente, era molto chiaro e preciso: derubare l’ex stella della Juventus. E ci sono riusciti alla grande. I quattro uomini, infatti, sono riusciti a confiscare al calciatore e alla sua giovane moglie gioielli, vestiti e un ingente somma di denaro. Ma non è finita qui. Perché, da quanto trapelato sul web, sembrerebbe che i ladri conoscessero a perfezione l’appartamento del buon Marchisio. Dal momento che, per accedervi, era necessario conoscere alcuni codici segreti. Una volta portato a termine il colpo, i quattro uomini sono fuggiti dall’abitazione di Claudio, situata a Vinovo, a bordo di una macchina parcheggiata al di fuori del complesso residenziale. Immediata è stata la reazione di Claudio. Che, appena usciti i ladri, ha avvisato le forse dell’ordine dell’accaduto.