Diletta Leotta, la camicia è troppo scollata: si apre per sbaglio e tutti gli occhi cadono lì…

Diletta Leotta, la camicia è particolarmente scollata: quando la giornalista per sbaglio la apre un po’, si vede ‘troppo’ e tutti gli occhi cadono lì…

Diletta Leotta è una bellissima donna e sa sempre come far impazzire i suoi fan. Attivissima sui social, la giornalista e speaker radiofonica pubblica molto della sua vita privata, anche gli scatti che mettono in mostra il suo fisico esplosivo e che mandano in delirio i sui followers. Tante anche le foto e i video che la ritraggono in momenti di vacanza o anche sul lavoro. In qualsiasi caso, però, Diletta stuzzica la fantasia di chi la guarda, con le sue scollature e i suoi outfit ‘audaci’. Ed è proprio quello che è successo poco fa, quando la Leotta ha pubblicato uno scatto da urlo, in cui la sua scollatura è davvero tanto profonda: la camicetta per sbaglio si apre un po’ e tutti impazziscono per quello che si vede.

Diletta Leotta, camicia super scollata: quando si apre, si vede davvero ‘troppo’…

Diletta Leotta riesce sempre a stuzzicare la fantasia dei suoi fan, e lo ha fatto anche poco fa, con una nuova foto da urlo pubblicata su Instagram. La giornalista ha partecipato alla sfilata di Intimissimi, e si è fatta fotografare con Sarah Jessica Parker, testimonial per eccellenza del marchio. Ma nonostante la presenza di una vera e propria icona come l’attrice americana, la foto è diventata virale per un altro dettaglio che ha fatto letteralmente impazzire i followers. Nell’abbracciare l’attrice di Sex And the City, la Leotta ha allargato il braccio e di conseguenza ha fatto ‘aprire’ anche la scollatura della camicetta, già di per sé molto profonda, mostrando così il suo seno esplosivo. Migliaia i like e i commenti allo scatto, tutti di fan che si sono fatti ammaliare dalla bellezza della foto e in particolare da questo ‘dettaglio’ che ha catturato tutta l’attenzione.

