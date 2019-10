Belen Rodriguez ha mostrato ai fan su Instagram il suo nuovo look: tutti rimangono senza parole per la sua trasformazione.

Belen Rodriguez è sempre bellissima, qualunque sia la sua mise e il suo look. L’argentina ha un seguito incredibile sui social, dove è sempre molto attiva e pubblica ogni momento della sua vita quotidiana, da quelli lavorativi, a quelli ‘privati’ con il marito Stefano De MArtino e il piccolo Santiago. Mentre sul web impazzano continue voci sulla sua eventuale seconda gravidanza, l’argentina è molto impegnata nel suo lavoro, in particolare con le registrazioni di Tu Si Que Vales, di cui sono andate in onda le prime due puntate. Poco fa, reduce da una serata di lavoro, la bella conduttrice ha mostrato su Instagram il suo nuovo look, lasciando tutti a bocca aperta per la sua trasformazione: ecco cosa ha fatto.

Belen Rodriguez mostra il nuovo look: trasformazione incredibile per lei

Belen Rodriguez ha mostrato poco fa il suo nuovo look su Instagram. L’argentina ieri è stata impegnata in una nuova registrazione di Tu Si Que Vales, come testimoniano le stories pubblicate nel corso della giornata, che l’hanno vista impegnata in trucco e parrucco e poi alle prese con una nuova puntata del Talent Show di Canale 5. Negli ultimi video che ha postato ieri sera, Belen era al ristorante dopo il lavoro e ha fatto vedere ai fan la sua nuova acconciatura, inserendo anche l’emoticon delle forbici che simula il taglio dei capelli. L’argentina, infatti, ha dato un netto taglio alla sua chioma, un gesto davvero ‘coraggioso’, soprattutto per le donne, che sono sempre molto affezionate ai loro capelli. Inutile dire che, nel caso di Belen, anche il nuovo look non cambia minimamente il suo standard di bellezza, che rimane altissimo. Impazziti i fan dell’argentina, che avranno sicuramente riempito il suo ‘direct’ di messaggi per complimentarsi del suo nuovo look.