Francesca Cipriani, duro e inaspettato sfogo al settimanale Novella 2000. ‘Ho toccato il fondo, ora faccio a modo mio’, ecco le sue parole.

Tutti la conoscono soprattutto per le sue forme a dir poco esplosive, oltre che per il suo carattere vulcanico e la sua incredibile simpatia. Stiamo parlando di Francesca Cipriani, ex ‘Pupa’, nonché naufraga a L’isola dei Famosi 2018. La bella Francesca è spesso ospite nelle trasmissioni di Barbara D’Urso in veste di opinionista e tra poche ore sarà a Domenica Live, per cimentarsi in un’imitazione di Madonna, ballando sulle note di ‘Like a Virgin’. La canzone scelta per lei sicuramente non è un caso, visto che Francesca ha più volte dichiarato di non avere una vita ‘intima’ particolarmente attiva ormai da tempo: ecco il suo duro e inatteso sfogo a Novella 2000, in cui racconta alcuni incredibili dettagli sulla sua vita privata.

Francesca Cipriani, il duro sfogo a Novella 2000: ‘Ho toccato il fondo, sono sfortunata’

Francesca Cipriani ha più volte raccontato in tv di essere casta ormai da due anni, perché non ha trovato l’uomo giusto a cui concedersi. Bella ed esplosiva nelle forme e nel carattere, Francesca ha rilasciato un’intervista al settimanale Novella 2000, lasciandosi andare a un lungo sfogo e raccontando diversi dettagli inediti della sua vita privata passata. L’ex naufraga ha infatti svelato di sentirsi una persona molto sfortunata in amore, perché non ha ancora trovato un vero uomo con cui accompagnarsi. ‘In amore ho toccato il fondo’, ha raccontato, ‘Ho avuto esperienze davvero brutte’.

‘Cipri’ ha confessato di emozionarsi sempre quando vede donne che si sposano, perché questo è anche il suo sogno, ma di certo non potrà esaudirlo se prima non incontrerà la persona giusta. ‘Tornerò ad essere me stessa solo quando incontrerò l’uomo per me’, ha dichiarato, ribadendo di essere casta da oltre due anni, non tanto per scelta sua, ma semplicemente perché si concederà solo alla persona che riterrà alla sua altezza.