Conoscete Antonio Giuliani? Non tutti conoscono la sua storia: ecco tutte le curiosità sul noto comico.

E’ tra i comici più simpatici e famosi del panorama italiano televisivo: Antonio Giuliani è molto conosciuto nel quartiere di Primavalle, a Roma e di lui si conoscono molte cose, molti dettagli. Il comico di Made in Sud ha origini abruzzesi, è però nato nella capitane nel ’67. Ha un passato particolare che non tutti conoscono: oltre a far ridere le persone è anche un regista teatrale, doppiatore. Inoltre Antonio ha vinto un premio nel 2015 per il suo impegno nel sociale. Ecco tutto quello che c’è da sapere su lui.

Chi è Antonio Giuliani, da muratore a star: età, carriera e vita privata del comico

Antonio Giuliani è nato a Roma l’11 gennaio 1967 da genitori di origini abruzzesi. Prima di partecipare a Stasera mi butto, ha lavorato anche come muratore. Nel ’91 decise di provare la carriera di comico in programmi televisivi per talenti emergenti. La meritata salita in vetta al successo è arrivata nel ’97 quando ha vinto una puntata dello show Gran Caffè. Prima di entrare nella compagnia del Bagaglino, ha intrattenuto con la sua comicità molti locali della movida notturna romana.

Il comico ha partecipato anche ad alcuni film di Pier Francesco Pingitore. Nel 2001 ha ottenuto il successo e l’affetto del grande pubblico grazie alla partecipazione ne La sai l’ultima? Nel 2006 di nuovo in veste d’attore ha fatto parte del cast di L’onore e il rispetto con Gabriel Garko. Dopo tantissime altre collaborazioni, nel 2015 ha vinto il premio SPQR durante la manifestazione “Sette colli”.

Nel 2016 uno spiacevole episodio ha fatto spaventare tutti: Giuliani ha avuto un malore. La moglie per fortuna tranquillizzò tutti svelando che non si trattava di un infarto. Il comico è sposato con Alessia ma la coppia tiene molto alla loro privacy: nel 2008 hanno avuto un figlio. Queste sono le uniche informazioni riguardo la vita privata di Antonio Giuliani.