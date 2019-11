Chi è esattamente Arturo Brachetti? Ecco cosa occorre sapere, a partire dalla sua età, carriera, vita privata e il ‘particolare’ sogno nel cassetto.

Sarà uno degli ospiti di questo nuovo appuntamento di Stasera tutto è Possibile. Proprio oggi, lunedì 4 Novembre, andrà in onda il penultimo appuntamento con lo show di Rai Due condotto dall’inimitabile Stefano De Martino. Come in tutte le altre puntate, gli ospiti di questa sera sono davvero numerosi e, soprattutto, incredibili. Tra i quali figura anche il nome di Arturo Brachetti. Ebbene si. Ma, prima di vedere il fantastico torinese cimentarsi nelle divertenti prove previste dallo show, sapete proprio tutto di lui? Ecco cosa occorre sapere su Arturo. A partire, quindi, dalla sua età, carriera, vita privata e quel ‘particolare’ sogno nel cassetto. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Chi è Arturo Brachetti: età, carriera e vita privata

Arturo Brachetti nasce il 13 ottobre del 1957 a Torino. La sua passione per l’illusionismo inizia sin da bambino. Grazie ad un incontro con il Mago Sales durante un seminario, il giovane inizia ad approcciarsi a questo mondo. Così, abbandonato il seminario, si dedica principalmente alla sua vera e propria passione. Ed è proprio in questo momento che la sua carriera è tutta in ascesa. Dopo essersi trasferito a Londra nel 1983, Arturo ritorna in Italia cavalcando l’onda del successo. Alternando, quindi, la sua carriera tra apparizioni televisive e spettacoli teatrali. Gli anni 2000 sono davvero fondamentali per il buon Brachetti. Tra Londra, Parigi ed Italia, Arturo non sta mai fermo. Numerosi, infatti, sono gli spettacoli teatrali che porta in giro nelle principali città europee. Fino a quando, nel 2006, cura la regia di uno spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo. E, nel 2008, produrrà lo spettacolo ‘Gran Varietà Brachetti’. Nel 2012, è il regista dello spettacolo del trio comico siciliano ‘Ammutta Muddica’. Ed, infine, nel 2014, ritorna sui palcoscenici teatrali con ‘Brachetti che sorpresa!”. Ma non solo. Nel 2007, pubblica la sua autobiografia ‘Uno, Arturo, Centomila’. Ed, infine, nel 2010 ottiene, dall’Accademia Albertina di Torino, una laurea honoris causa in scenografia.

Della vita privata di Arturo Brachetti, purtroppo, non si sa alcuna notizia. Attualmente, infatti, non si sa se il trasformista è fidanzato, sposato o se, addirittura, abbia dei figli. Sul suo profilo Instagram, seppure ricco di foto e molto seguito, non siamo riusciti a carpire alcune informazione al riguardo.

Il ‘particolare’ sogno nel cassetto dell’attore torinese

All’età di 62 anni, dopo aver svelato di avere l’abitudine di fare ginnastica alle due di notte dinanzi allo specchio, in una recente intervista per il Corriere, Arturo ha dichiarato di avere un sogno nel cassetto. Per dirla meglio, un ‘particolare’ sogno nel cassetto. Stando a quanto si evince dalle sue parole, sembrerebbe che il buon Brachetti abbia espresso il desiderio di voler fare uno spettacolo teatrale senza travestimenti o altri tipi di effetti ‘speciali’. “Farei un mese di avanguardia teatrale seminudo ricoperto di sangue”, si legge.