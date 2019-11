Debora Caprioglio confessa in diretta: “Ci siamo separati da 1 anno”

Vieni da Me, Debora Caprioglio confessa in diretta per la prima volta che si è lasciata con il marito dopo 10 anni.

Debora Caprioglio è la seconda ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me nella puntata di oggi del 4 novembre. Dopo aver chiacchierato con Stefano Tacconi, arriva l’attrice Debora Caprioglio che si presta alle domande al buio. Tante domande varie sul lavoro, ma ad un certo punto l’attrice fa una rivelazione che lascia Caterina senza parole. Lei è il marito non stanno più insieme.

Debora Caprioglio e suo marito si sono lasciati

“Io e mio marito non stiamo più insieme” dichiara Debora Caprioglio che spiega di esserci stata male, ma che non considera questa fine dell’amore come una chiusura al 100%. “Io e Angelo ci vorremo sempre un gran bene e siamo come fratello e sorella. Siamo coscienti di ciò che abbiamo fatto perché non ci siamo separati per dei tradimenti, ma ci siamo resi conto che l’amore classico tra marito e moglie era finito. Questo dà un sapore meno amaro alla separazione e una consapevolezza che ci saremo sempre l’uno per l’altra e ci tenevo a dirlo. Non mi piace mentire”. Debora Caprioglio fa così una pazzesca dichiarazione in diretta che lascia Caterina Balivo senza parole. L’attrice spiega che si sono lasciati da quasi un anno: “Non stiamo più insieme da quasi un anno, abbiamo aspettato un po’ di tempo per capire se era un momento, una crisi o un inciampo, ma in realtà non era così. Viviamo in case sperate, lui è negli Stati Uniti. Tutto è avvenuto in modo graduale, non ti dico se ho pianto o meno, ma certo che sono stata male. Ho aspettato 1 anno per metabolizzare questa cosa e dire oggi questa cosa con serenità. Questo grande affetto non finirà mai, credo che chi ha fatto parte della vita di qualcuno in questo modo non sparirà mai. Io ci sarò sempre per Angelo e viceversa”.