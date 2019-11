Stefano Tacconi: “Mia suocera mi odia, non è venuta al matrimonio”

Stefano Tacconi racconta della moglie Laura con cui sta da 30 anni e spiega perché la suocera non lo sopporta.

L’ospite di oggi a Vieni da Me è Stefano Tacconi. Straordinario portiere che ha la sua vita legata a doppio filo con la squadra della Juventus. Tanti successi, tante vittorie e tante coppe. Oggi, 4 novembre 2019, è ospite da Caterina Balivo e racconta alcuni lati sia della sua vita personale che della sua carriera lavorativa. Dopo aver svelato di essere stato “beccato” da Trapattoni con cinque ragazze in camera, racconta a Caterina l’amore per la moglie Laura.

Tacconi e Laura Speranza: un amore da 30 anni

Tacconi e Laura Speranza stanno insieme ormai da 30 anni, hanno 4 figli, due cani e un amore infinito e senza tempo. L’ex calciatore spiega di aver “rapito” la moglie: “L’ho portata via dal Trentino quando aveva 20 anni e da quel giorno mia suocera mi continua ad odiare. Avevo la fama di playboy? No, no, quella era fame e basta”. Tacconi è sposato da 30 anni con Laura Speranza: “C’è stato un colpo di fulmine tra noi. Io avevo bisogno di stabilità e famiglia e dopo il primo matrimonio che non era andato bene, lei è stata la donna giusta. Però ora stiamo insieme da tanto, Laura mi sopporta da 30 anni quindi va tutto bene direi”. Il primo figlio di Tacconi e Laura, Andrea, è stato lungamente cercato e voluto, anche se era una piccola peste. Dopo di lui, per il secondo figlio, la coppia ha aspettato 9 anni: “Quattro figli sono tanti, alle volte è un po’ complicato, soprattutto per Laura visto che io sono stata per un po’ in giro per lavoro. Il secondo figlio è arrivato dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Sono tornato magro, Carmen Russo mi aveva fatto i capelli biondi e insomma, ero un figurino”.

Stefano Tacconi e la suocera: “Non è venuta al matrimonio”

Tornando poi alla suocera i rapporti tra i due non sono dei migliori: “Non è nemmeno venuta al matrimonio, non mi ha mai fatto un complimento. Molti pensano che fra noi sia uno scherzo, ma invece non è così”.