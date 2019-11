Rissa a Uomini e Donne, Maria De Filippi corre in studio

Uomini e Donne oggi, rissa in puntata: Maria De Filippi deve correre in studio a portare via Tina Cipollari.

La puntata di oggi di Uomini e Donne, 4 novembre 2019, è dedicata al Trono Over. In studio quindi oltre a Maria De Filippi e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, troveremo come sempre la Galgani. La puntata per la dama di Torino sarà piuttosto accesa e a tratti anche preoccupante. Lacrime, urla, litigi e anche una rissa sfiorata. Ecco cosa è successo in diretta.

Trono Over: Tina e Gemma, duro scontro in diretta

La puntata del Trono Over di Uomini e Donne di oggi, 4 novembre, si apre con un rvm del fatto che Gemma Galgani, dopo la scorsa puntata, è corsa nei camerini da Jean Pierre per chiarire. La donna gli ha portato nuovamente il gigantesco orso di pezza che gli aveva regalato, ma l’uomo questa volta non sorride. Jean Pierre chiede infatti a Tina di stare tranquilla che non “deve stressargli la vita”. Neanche a dirlo Gemma piange e si dispera. Purtroppo per lei pare che le cose andranno sempre peggio in quanto il suo corteggiatore deciderà di chiudere la frequentazione. Questo almeno secondo le ultime anticipazioni.

Maria De Filippi corre nello studio per evitare la rissa tra Tina e Gemma

Il momento più caldo della puntata di oggi però è stata la lite tra Gemma e Tina Cipollari. L’opinionista infatti si è schierata apertamente dalla parte di Jean Pierre, sostenendo che l’uomo non ha fatto niente di male e che, anzi, è stato molto corretto nel voler porre un limite. Così facendo infatti non l’ha né presa in giro né l’ha sfruttata per visibilità poiché ha fermato tutto prima che potesse succedere altro. Le parole di Tina però fanno infuriare Gemma e tra le due si rischia di arrivare alle mani. “Oggi vedrai che ti combino, volano le sedie” minaccia la Cipollari. Subito dopo si alza e le due iniziano a parlare ad un millimetro dalla faccia l’una con l’altra. La situazione rischia di degenerare al punto tale che interviene Maria De Filippi scapicollandosì giù dalle scale e raggiungendo le due. La padrona di casa abbraccia Tina cercando di portarla via e Gianni Sperti fa il possibile per fermare e sedare la discussione.