Fiocco rosa per Gabriele Greco: l’attore di “Vivere” è diventato papà e l’ha annunciato su Instagram, ma ecco chi è la splendida moglie

Splendida notizia per Gabriele Greco: l’attore di Vivere è diventato papà e ha dato il lieto annuncio sui social network. Greco ha pubblicato un post molto emozionante su Instagram, scrivendo: “Sei arrivata nel cuore della notte. Sei la vita e ci stai già insegnando ad apprezzarne il significato più profondo. Benvenuta Galatea!“. Uno splendido fiocco rosa che riempie la vita dell’attore e della moglie. Per chi non conoscesse la compagna di Greco, di seguito vi diciamo chi è.

Gabriele Greco diventa papà: ecco chi è la moglie

Aria di festeggiamenti in casa Greco: l’attore è diventato papà di una splendida bambina di nome Galatea. L’uomo ha dato il lieto annuncio sui social, scrivendo: “Finalmente genitori“. La piccola Galatea è nata dal frutto dell’amore di Gabriele e di Alessandra Mammolo. I due si sono sposati nel giugno 2016 e dopo tre anni hanno avuto la loro primogenita. La moglie dell’attore, oltre ad essere un’ex modella, è anche una nota designer. La donna ha aperto anche un blog, Hedone Couture, ed ha lanciato una linea di costumi da mare. Anche Alessandra ha celebrato la nascita di Galatea su Instagram, scrivendo: “Famiglia, dove inizia la vita e l’amore non finisce mai. Benvenuta Galatea“.

Dopo la nascita della figlia, Greco potrò concentrarsi anche sulla sua carriera. L’attore è stato protagonista di recente al cinema con “Amalaterra” e “Il giovane Pertini“. In televisione, invece, la sua ultima apparizione è stata con Don Matteo, più di un anno fa. Il successo di Greco è legato ovviamente alla serie televisiva Vivere, in onda sui canali Mediaset. Dal 2000 al 2002 l’attore ha vinto ben tre Telegatti. Nel 2010, invece, ha vinto il premio come miglior attore al Giffoni Film Festival.