Kiko Nalli, pronto per il reality: le parole della fidanzata non lasciano dubbi

Kiko Nalli, pronto a mettersi in gioco per il reality: le parole della fidanzata Ambra Lombardo non lasciano dubbi in merito

Kikò Nalli ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D’Urso, dove ha avuto l’occasione di farsi conoscere e di intrecciare un legame particolare con Ambra Lombardo. Kikò è stato sentimentalmente legato per moltissimi anni a Tina Cipollari, per cui prova ancora un fortissimo affetto, essendo la madre dei suoi figli. Ma stando a quanto riportato dal settimanale “Di più Tv“, quella del Grande Fratello potrebbe non essere l’unica esperienza in un reality per Kikò. L’Hairstylist avrebbe, infatti, sostenuto il provino per un altro reality in programma per l’anno nuovo. Vediamo di che si tratta e cosa ne pensa la compagna Ambra Lombardo.

Kiko Nalli, pronto per il reality: le parole di Ambra Lombardo

Kikò Nalli nell’ultimo periodo è super impegnato in giro per l’Italia, col suo lavoro di Hairstylist. L’ex marito di Tina Cipollari, non ha mai nascosto l’amore per la propria professione, trasformandola in arte e passione, come si può evincere, anche da suo profilo Instagram Ufficiale. Kikò conosciuto per il suo lavoro, ha avuto modo di farsi conoscere meglio dal pubblico, durante le settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello. Lì ha incontrato la professoressa Ambra Lombardo, con cui ha creato subito un forte legame, che si è poi tramutato in amore, al di fuori del programma. I due stanno vivendo serenamente la loro relazione, e sono pronti a mettersi alla prova ancora una volta! Secondo il settimanale “Di più Tv”, Kikò avrebbe partecipato ai provini per “L’Isola Dei Famosi“, con feedback molto positivi. L’ex Gieffino non ha negato di volersi mettere alla prova ancora una volta, intraprendendo questa nuova esperienza, ma vorrebbe parlarne prima in maniera approfondita con la compagna Ambra. La giovane dal canto suo, sarebbe felice di vedere l’hairstylist cimentarsi in questa nuova avventura! Purtroppo lei non avrebbe la forza fisica per affrontare quel tipo di percorso, ma andrebbe certamente in Honduras per supportarlo.