Chi è Gabriele Parpiglia? Per chi non conoscesse il conduttore di “Seconda vita”, ecco la sua biografia, i libri pubblicati e l’account Instagram

Giornalista per Chi e Spy, autore di programmi televisivi di successo come L’Isola dei Famosi, Maurizio Costanzo Show e Grande Fratello Vip, conduttore di Seconda vita, programma in onda su Real Time, scrittore, amico di Fabrizio Corona – anche se è stato da poco diffidato dallo stesso – e spalla di Alfonso Signorini: Parpiglia è tutto questo e molto altro ancora. Per chi non conoscesse il giornalista e conduttore, di seguito vi elenchiamo alcune notizie sulla sua biografia, quali sono i libri pubblicati e l’account Instagram dove potete seguirlo.

Gabriele Parpiglia, la sua biografia

Parpiglia è nato a Reggio Calabria il 3 febbraio 1979. Partito dalla modesta regione calabrese, l’uomo ha saputo costruirsi un futuro e ritagliarsi un piccolo spazio nella televisione e nell’editoria italiana. Sin da piccolo coltiva la sua passione per la scrittura e il giornalismo. Oggi Gabriele è una firma per il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, e per Spy Magazine. Parpiglia è sempre sul pezzo e segue molti casi di gossip, uno degli ultimi è stato il caso legato a Pamela Prati e Mark Caltagirone. Gabriele è stato anche autore di numerosi programmi televisivi come L’Isola dei Famosi, il Maurizio Costanzo Show e il Grande Fratello Vip. Di recente ha fatto parte degli autori di due programmi di successo come Temptation Island Vip e Amici Celebrities. Attualmente è al lavoro con “Seconda vita“, programma che conduce su Real Time. Oltre ad essere giornalista, autore e conduttore, Parpiglia è anche uno scrittore. L’uomo ha pubblicato due libri: “Formentera 14” e “Formentera Story“.

Ovviamente è anche molto attivo su Instagram, dove potete trovarlo all’account @gabrieleparpiglia. Conta circa 489 mila seguaci sul popolare social network ed è uno dei giornalisti più seguiti.