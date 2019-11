Fabrizio Corona, attraverso l’Atena srl, l’agenzia che gestisce i diritti d’immagine dell’ex paparazzo, ha diffidato l’amico Gabriele Parpiglia

L’Atena s.r.l., in qualità di agenzia che gestisce i diritti d’immagine di Fabrizio Corona, ha diffidato Gabriele Parpiglia, giornalista e conduttore di Seconda vita, dal mandare in onda, all’interno del suo programma, la puntata dedicata all’ex re dei paparazzi. La diffida è stata comunicata con una nota pubblicata anche sull’account ufficiale di Corona. Oggetto della diffida non solo Parpiglia, amico fraterno oltre che collega di Fabrizio, ma anche Giuseppe Carriere e altre aziende, tra le quali la Discovery Italia s.r.l., proprietaria del marchio Real Time.

Pochi minuti fa, con una nota apparsa sulla pagina ufficiale di Corona, l’Atena s.r.l., azienda che gestisce i diritti d’immagine dell’ex re dei paparazzi, ha diffidato il giornalista e conduttore Parpiglia. “Atena s.r.l., diffida il giornalista Gabriele Parpiglia, il produttore Giuseppe Carriere, la Roma Press, la Match Picture Italia s.r.l., Discovery Italia s.r.l. (proprietaria del marchio Real Time) e qualsiasi altro soggetto” così si legge nella nota pubblicata sui social network “dal mandare in onda la puntata sul sig. Fabrizio Corona nell’ambito del programma ‘seconda vita’”. Secondo quanto evidenziato dall’agenzia che gestisce l’immagine di Corona, Parpiglia non avrebbe ricevuto l’autorizzazione per inserire, all’interno di una puntata di Seconda vita, video, documentari, registrazioni e foto riguardanti l’ex re dei paparazzi.

Tra i commenti ovviamente tutti si chiedono cosa sia successo tra Corona e Parpiglia. I due sono amici da una vita e il giornalista ha sempre supportato l’ex compagno di Nina Moric, anche quando questo fu invischiato nel caso Fogli all’Isola dei Famosi. Come mai l’azienda che gestisce l’immagine di Corona non ha concesso l’autorizzazione a Parpiglia? È probabile che presto arrivi una replica da parte del giornalista e conduttore di Seconda vita. Parpiglia potrebbe fare chiarezza anche sul suo rapporto con Corona.