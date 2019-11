Come far godere un uomo a letto? Avete voglia di far impazzire il vostro partner e non sapete come fare? Ecco per voi sei trucchi e idee per regalare al vostro uomo una notte indimenticabile.

Donna, un nuovo uomo è entrato nella tua vita ed hai voglia di sorprenderlo? Non si potrebbe dire il contrario: sotto le lenzuola tutti vogliono rendere al meglio. Inoltre si farebbe di tutto pur di regalare un’esperienza da sogno e soprattutto, indimenticabile. Ci sono dei trucchi per far impazzire un uomo durante una performance intima? La risposta è sì e non sono neanche pochi: ecco per voi qualche aiuto, qualche idea!

Come far godere un uomo a letto? Sei trucchi per farlo impazzire

Ecco per voi i sei trucchi per fare impazzire il vostro partner sotto le coperte. Il primo indubbiamente è universale: anche se indosso durerà poco, la biancheria intima è una delle cose che piace di più agli uomini. Basterà indossare lingerie sexy e magari improvvisare uno spogliarello e muovendosi con mosse sensuali. Lo farete impazzire!

Altra regola fondamentale del sesso sono i preliminari: questi sono importanti per scaldare l’atmosfera sotto le lenzuola. Per fare impazzire il tuo uomo, dedicati a lui interamente con massaggi, parole sussurrate, con movimenti sessuali e poi potrete andare al sodo. Importante è anche toccarlo nel modo giusto: prima di passare all’atto fisico, all’uomo piace essere provocato. Il consiglio è di non toccarlo subito lì ma far scorrere le dita intorno ai fianchi, sulla pancia, sul petto così da fargli salire un enorme desiderio di averti. Altro trucco fondamentale per far impazzire il vostro uomo è il sesso orale. Divertiti anche tu a trovare posizioni “acrobatiche” una volta finiti i preliminari, e magari procura dei sex toys: questi sono gli indizi per rendere la notte con il tuo uomo indimenticabile.

