Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso, in studio c’è stato un nuovo scontro tra Francesca De Andrè e Mila Suarez

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice oggi era abbastanza sofferente per un dolore ai denti. In studio con lei erano presenti molti ospiti, tra cui Francesca De Andrè e Mila Suarez. Le due sono acerrime rivali e nella casa del Grande Fratello sono state molto vicine allo scontro fisico. Vecchie ruggini e vecchi dissapori che sono stati riaccesi oggi nello studio di Barbara D’Urso. Le due ex concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno avuto un nuovo scontro di fronte alla conduttrice napoletana.

Francesca De Andrè e Mila Suarez, scontro a Pomeriggio 5

Nella puntata odierna di Pomeriggio 5 il tema del giorno era il razzismo: la conduttrice Barbara D’Urso ha mostrato l’intervista de Le Iene a Balotelli e ne ha discusso con i suoi ospiti. Tra questi erano presenti anche due ex gieffine, la De Andrè e la Suarez. Quest’ultima accusò la nipote di Fabrizio De Andrè di essere razzista perchè all’interno della casa la chiamò scimmia. La De Andrè ha voluto difendersi delle accuse ed ha dichiarato di non essere razzista: “Chiamavo Mila scimmia solo perchè si buttava addosso a tutti“. Mila ovviamente non era d’accordo e le due hanno avuto un forte scontro nello studio di Pomeriggio 5. Tra le due non scorre buon sangue e probabilmente non riusciranno mai a risanare la ferita.

Mila Suarez, inoltre, è stata protagonista anche di un esperimento di Barbara D’Urso. L’ex concorrente del Grande Fratello ha chiamato alcune persone per affittare una casa, ma questi si sono rifiutati perchè lei è straniera. Anche in questo caso la De Andrè ha messo il dito nella piaga: “Mila sta cercando casa? Perchè Alex Belli non gliela dà più”.