Piero Angela è stato ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente domestico. Molta paura per il divulgatore scientifico: ecco cosa è successo.

Piero Angela in ospedale: incidente domestico per il divulgatore scientifico

La carriera di Piero Angela è nota a tutti e lo scorso dicembre fu anche celebrata dalla Rai in occasione del compleanno del divulgatore scientifico più famoso in Italia. Il noto giornalista, scrittore e conduttore televisivo ha compiuto 90 anni e purtroppo qualche giorno fa è stato vittima di un incidente domestico. Fanpage fa sapere che è stato ricoverato presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma: quanto è accaduto avrebbe potuto avere delle conseguenze peggiori. La versione dei fatti precisa non è stata resa pubblica quindi non si sa se si tratta di una caduta o di qualcos’altro. Restiamo in attesa di scoprire come sta il famoso divulgatore che ha dato vita ai programmi culturali come il più famoso, Quark. Solo pochi mesi fa lo abbiamo visto in prima serata con il suo SuperQuark in occasione dei 25 anni del documentario: attendiamo con ansia di rivederlo di nuovo al timone di un patrimonio della nostra tv.