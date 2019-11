Le foto su Instagram di Riccardo Guarnieri fanno impazzire tutte le fan: il fisico è mozzafiato.

Il programma di Uomini e Donne è caratterizzato da diversi personaggi che, più di altri, attirano l’attenzione del pubblico a casa come calamite. Si parla ad esempio di Gemma Galgani, da anni ormai alla ricerca dell’amore, di Barbara, di Armando… ma una coppia che più di altre ha acchiappato l’attenzione del pubblico è quella di Ida e Riccardo. Riccardo Guarnieri è un uomo molto affascinante, sicuramente di bella presenza, ma con un carattere un po’ particolare. Infatti da anni vive questa storia d’amore così tormentata con Ida Platano. Sui social Riccardo comunica poco, ma spulciando il suo profilo Instagram la prima cosa che notiamo sono le svariate foto in costume!

Foto Riccardo Guarnieri “nudo”: Instagram in delirio

Fino alla puntata di Uomini e Donne dedicata alla sfilata, non avevamo capito che Riccardo Guarnieri fosse così fisicato. Lo abbiamo sempre visto in studio vestito elegante, sobrio e senza mettersi in mostra. Quando però si è spogliato per la gara di seduzione abbiamo notato addominali, pettorali e fisico super scolpito. Guardando il profilo Instagram di Riccardo Guarnieri ci rendiamo conto che questo suo fisico così scolpito però è messo spesso in mostra. Le prime foto, risalenti a settembre, mostrano il compagno di Ida al mare, probabilmente a Taranto dove vive. Costume che copre giusto il minimo indispensabile e il resto “free”. Addominali che esplodono, pettorale tirato e fisico super palestrato messo bene in mostra con schizzi d’acqua, giochi di luce e qualche filtro. Oltre 18mila persone che hanno apprezzato, ma qualcuno, soprattutto nei commenti gli ha dato contro. C’è qualche heaters infatti che gli suggerisce di non tirarsela così tanto, altri che invece gli dicono di lasciar stare Ida e di farsi una vita da solo perché tanto insieme non possono stare. “Sexy Macho Alpha” scrivono alcuni e, onestamente, è difficile dargli torno.