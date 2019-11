Al Bano: la clamorosa rivelazione su Romina in vista di Sanremo

Al Bano ha fatto una clamorosa rivelazione su Romina Power: le sue parole riguardano il prossimo Festival di Sanremo, ecco cosa ha detto il cantante.

Al Bano e Romina Power rappresentano la storia della musica italiana. Il loro sodalizio nella musica e nella vita è durato circa 30 anni, finito poi con un divorzio che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i loro affezionatissimi fan. Dopo anni di distacco e ‘guerra fredda’, durante i quali Al Bano ha creato un’altra famiglia con Loredana Lecciso, i due sono tornati a cantare insieme e ad esibirsi insieme in pubblico, facendo fantasticare la gente su un loro ritorno di fiamma. Ad oggi questo non sembra essere accaduto, Al Bano però ha ritrovato l’intesa con la sua ex moglie soprattutto sul palco e spesso si esibisce insieme a lei. Poco fa ha fatto una clamorosa rivelazione su lui e Romina, che riguarda il prossimo Festival di Sanremo: ecco cosa ha detto il cantante.

Al Bano, clamorosa rivelazione su Romina Power: c’entra il Festival di Sanremo

Al Bano e Romina Power sono ancora una coppia nel cuore degli italiani, anche se tra loro c’è soltanto un enorme affetto e una collaborazione musicale. Ospite alla trsmissione radiofonica ‘Un Giorno da Pecora’, il cantante di Cellino San Marco ha parlato della possibilità di essere presente al prossimo Festival di Sanremo, che vedrà Amadeus conduttore e Direttore Artistico. Al Bano ha rivelato di essere stato contattato dalla Rai e che presto andrà a parlare di persona con Amadeus per decidere in quale veste partecipare: ‘Io vorrei andarci solo come ospite, magari insieme a Romina’. Il cantante ha poi specificato che l’invito di Amadeus è per entrambi, ma che lui ci andrà in rappresentanza anche di Romina, per poi spiegarle di cosa si tratta. Insomma, è possibile che Al Bano e la Power partecipino come ospiti d’onore al Festival, facendo così ancora una volta battere il cuore del pubblico italiano, che sogna di vederli di nuovo innamorati.