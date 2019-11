Ida Platano come non l’avete mai vista: scollatura mozzafiato, i fan impazziscono dopo le Instagram Stories postate dalla dama.

È in assoluto una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne più amate di sempre. Parliamo di Ida Platano, che con la sua turbolenta storia d’amore con Riccardo Guarnieri ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori. E ancora oggi, la coppia, dopo ave deciso di lasciare il programma per riprovarci, sembra avere qualche problema. In particolare, Ida lamenta un’eccessiva ‘freddezza’ di Riccardo, che, per dimostrarle il contrario, le ha dato un bacio appassionato nello studio della trasmissione! Ma, Uomini e Donne a parte, Ida continua a tenersi in contatto coi suoi fan attraverso Instagram, dove consiglia prodotti di bellezza. Ma nelle ultime stories apparse sul suo profilo, ad attirare l’attenzione di tutti è stata la scollatura di Ida, che ha indossato un corpetto davvero mozzafiato. Siete curiosi di vedere le immagini? Ve le mostriamo subito!

Ida Platano come non l’avete mai vista: la scollatura mozzafiato su Instagram fa impazzire i followers

Ida e Riccardo, la storia infinita! No, non è il titolo di un film, ma è quello che accade ormai da tantissimo tempo al Trono Over di Uomini e Donne. Con l’augurio che questa sarà davvero la volta buona per l’amatissima coppia, ci concentriamo su Ida. O meglio, sulla sua scollatura! Sì, perché la bella dama ha letteralmente fatto impazzire i followers con le ultime stories mostrate su Instagram. Date un’occhiata:

Ebbene sì, Ida indossa un corpetto nero che lascia poco spazio all’immaginazione. E in tantissimi sono rimasti senza parole dopo queste immagini. La stessa Ida ha postato nelle sue stories alcuni dei messaggi ricevuti dai fan:

Insomma, il dècolletè di Ida non è passato inosservato! E a voi, piacciono Ida e Riccardo?