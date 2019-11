Beatrice Valli in dolce attesa? Le sue parole non lasciano dubbi

Beatrice Valli nuovamente in dolce attesa? Le parole della modella e influencer, compagna di Marco Fantini, non lasciano spazio a dubbi

Nelle ultime settimane fervono i preparativi per il matrimonio, tra Beatrice Valli e Marco Fantini, che l’ha chiesta in sposa a Parigi lo scorso mese. Beatrice è una influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ed ha conosciuto il compagno proprio nel dating time di Maria De Filippi. Nelle ultime settimane si inseguono le voci che la vedrebbero nuovamente in dolce attesa del compagno, ma le parole di lei sembrano, non lasciar alcun dubbio in merito.

Beatrice Valli in dolce attesa? La sua dichiarazione non lascia dubbi

Beatrice Valli è rimasta incinta la prima volta, in tenera età del calciatore ed ex tentatore di “Temptation Island” Nicolas Bovi. I due per amore del figlio Alessandro, sono rimasti in buoni rapporti, come dichiarato in più occasioni da entrambi. Beatrice dopo la storia d’amore con Bovi, ha successivamente partecipato al programma “Uomini e Donne“, iniziando la sua storia d’amore con Marco Fantini. I due influencer nel corso degli anni sono andati a vivere insieme e hanno una splendida bambina: Bianca. Negli ultimi giorni si rincorrevano le voci secondo cui, la Valli sarebbe nuovamente incinta, prima del matrimonio col compagno. Dopo un iniziale silenzio, la bella influencer, avrebbe deciso di sfatare qualsiasi dubbio in merito. Beatrice asserisce che, purtroppo, le persone parlano a vanvera, e che nonostante lei e il compagno desiderino avere altri figli, non è questo il momento. Questo significa che al momento, diversamente da quanto pensato, la giovane non è in dolce attesa e che probabilmente, aspetteranno il matrimonio per poter allargare ancora la famiglia. Non ci resta che continuare a seguirli, per sapere altre news sull’imminente Matrimonio.