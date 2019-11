Asia Argento ha pubblicato una foto ‘di fuoco’ su Instagram: zoom sugli slip dell’attrice, si vede anche un ‘particolare’ tatuaggio, pioggia di commenti per lei.

Asia Argento è da sempre un personaggio che fa molto discutere, in particolare per la sua vita privata. L’anno scorso ha vissuto un periodo molto difficile, tra la morte del suo compagno Anthony Bourdain, le accuse di molestie da parte del giovane attore Jimmy Bennett e il conseguente allontanamento da X Factor, e la storia breve ma molto turbolenta con Fabrizio Corona. Insomma, uno ‘scandalo’ dietro l’altro per l’attrice e regista, che si è anche allontanata dai social per un po’, prima di tornare e mostrarsi con un nuovo look e con una nuova forza. Poco fa la figlia di Dario Argento ha pubblicato una foto ‘particolare’ su Instagram, mostrandosi in slip e facendo intravedre un tatuaggio che ha nelle zone ‘intime’: ecco lo scatto, che ha collezionato una vera e propria pioggia di commenti.

Asia Argento mostra gli slip in primo piano: spunta anche un tatuaggio ‘particolare’

Asia Argento sa sempre come stupire e lasciare a bocca aperta i fan, e lo ha fatto anche poco fa, con una foto ‘particolare’ e piuttosto evocativa. L’attrice e regista ha pubblicato infatti uno scatto con in primo piano le sue zone ‘intime’, coperte solo da un paio di slip con sopra il disegno di un gattino. ‘Miao’, scrive Asia nella didascalia del post, facendo subito volare la fantasia dei fan, che hanno invaso la foto di commenti anche abbastanza ‘infuocati’. Ma non è tutto. Dagli slip della Argento, infatti, spunta il suo storico tatuaggio a forma di angelo, che copre il suo basso ventre, e che accostato agli slip con il gattino crea un’immagine molto ‘particolare’. Centinaia sono stati infatti i commenti dei fan su questo ‘gioco di immagini’, alcuni dei quali li riportiamo qui di seguito.