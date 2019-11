‘Adrian’, botta e risposta tra Adriano Celentano e Paolo Bonolis nel corso della prima puntata: c’entra Madre Natura, le critiche del cantante e la replica del conduttore.

E’ andata in onda giovedì 7 novembre la prima puntata di ‘Adrian’, il grande show condotto da Adriano Celentano su Canale 5. Queta prima serata è stata dedicata alla tv italiana e a com’è cambiata negli anni, dai programmi ai personaggi, e a discutere di questo argomento intorno a un tavolo insieme al conduttore c’erano 5 presentatori di tutto rispetto: Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti, Massimo Giletti e Piero Chiambretti, gente che la tv la conosce molto bene, perché la fa da anni e con grandissimo successo. Celentano, con il suo solito ‘savoir faire’ ha detto la sua agli ospiti sulle loro trasmissioni, facendo anche delle critiche. Una in particolare è stata rivolta a Bonolis e alla Madre Natura di Ciao Darwin, il che ha scaturito un imperdibile botta e risposta con il conduttore: ecco cos’è successo.

Adriano Celentano e Paolo Bonolis: il botta e risposta su Madre Natura durante ‘Adrian’

Adriano Celentano ha invitato 5 tra i più importanti conduttori della tv italiana per la prima puntata di ‘Adrian’, per discutere con loro di com’è cambiata negli anni la televisione. Tra gli ospiti c’era anche Paolo Bonolis, al quale Celentano ha fatto una ‘critica’ rispetto alla Madre Natura di Ciao Darwin. Secondo il cantante, infatti, nel programma di Bonolis ci sarebbe troppa esposizione del corpo femminile: ‘La bellezza va celebrata, ma se una già è mezza nuda non c’è bisogno di inquadrarle il lato B in primo piano. Tu così non dai un insegnamento ai maniaci’, ha detto Celentano.

La replica del conduttore ha spiazzato tutti. Bonolis ha infatti detto che la sua è una trasmissione trash e dunque è necessario mostrare trash. Il presentatore ha anche aggiunto che in fondo nel suo programma non si vede niente di che, basti pensare che oggi i ragazzini con il cellulare possono vedere Madre Natura non solo mezza nuda, ma anche ‘mentre viene coltivata da altri’. Una battuta che ha fatto sorridere tutti, ma che allo stesso tempo ha risposto per le rime alla ‘critica’ ricevuta.