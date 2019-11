Chi è Fabio Fognini: età, carriera e vita privata del giocatore di tennis

Chi è Fabio Fognini: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata del giocatore di tennis, vincitore dell’ATP World Tour

Fabio Fognini è un tennista italiano molto conosciuto a livello internazionale, ha vinto numerosi premi di categoria e condivide la passione per questo sport insieme alla moglie, anch’essa tennista. Scopriamo qualcosa in più sulla sua età la carriera e la vita privata.

Fabio Fognini: età, carriera e vita privata

Fabio Fognini è nato a Sanremo il 24 maggio del 1987, è considerato uno dei più grandi giocatori italiani nella storia del tennis, ha vinto numerosissimi premi e stabilito vari record. Fabio Fognini è alto un 178 cm per 79 kg. Figlio di Fulvio e Silvana, è cresciuto ad Arma di Taggia, ed è proprio in questa città che inizia a giocare a tennis in tenera età, sotto la guida di Angelo Rodi. All’età di 8 anni iniziò ad allenarsi con Massimiliano Conti, con cui ha vinto i campionati italiani Under 14, sia singolari che in doppio. Agli Europei under 14 Fu sconfitto agli ottavi di finale da Novak Djokovic, ma è proprio all’età di 14 anni, che decise di focalizzarsi solo ed esclusivamente sulla carriera tennistica, tralasciando il calcio. Nel 2002 debutta come professionista nel circuito ITF dove però fu sconfitto all’esordio. Nel 2004 debuttò sul circuito Challenge, al torneo di Torino, venendo eliminato al secondo girone da Andreas Seppi e nel 2005 che conquista il suo primo titolo da professionista nel “Future Spain F1” di Murcia, battendo Mario Radich. In quel periodo fu colto da un infortunio, che lo tenne lontano dal campo rosso per un po’ di mesi, fino al torneo ATP 250 di Palermo. Questo è stato il primo torneo in cui è riuscito a superare le qualificazioni del circuito Maggiore. Negli anni successivi l’impegno e la costanza hanno fatto si che Fognini iniziasse a gareggiare e sconfiggere i tennisti migliori del mondo e nel 2016 risale la sua prima apparizione nel Grande Slam alle qualificazioni degli US Open. Alla fine dell’anno si è trovato alla posizione 247 della classifica mondiale. Dopo una serie di esperienze non finite nel migliore dei modi, nel 2007 ottiene la sua prima vittoria in un “Masters 1000” battendo Polanski e arrivando al terzultimo girone, in cui però ha perso contro il numero uno al mondo Roger Federer. Fino al 2013 Fognini continuerà ad allenarsi e a migliorare, nonostante le sconfitte che ha dovuto digerire. La prima vittoria dell’ATP World Tour risale al 14 luglio 2013 contro Philippe Kohlschreiber. Ne seguiranno altre sei, tra 2014 e 2018. Solo nel 2018 Fognini ha vinto 3 ATP World Tour 250. Nel 2013 a pochi giorni di distanza dalla ATP World 250 ha vinto anche un ATP World Tour 500 contro Delbonis, e il 21 aprile del 2019 ha vinto una ATP World Master 1000, contro Lajovic. In coppia ha vinto un Grande Slam il 31 gennaio del 2015 con Simone Bolelli contro Herbert e Maut, e 4 ATP World Tour due volte col compagno Bolelli, una volta con Robert Lindstedt, e una volta con Berrettini. Sappiamo che Fognini è sposato dal 2016 con l’ex tennista Flavia Pennetta, numero 6 nella classifica mondiale e vincitrice degli US Open 2015. I due si sono trasferiti a Barcellona nel 2017 e hanno avuto un figlio, chiamato Federico in onore del tennista Federico Luzzi morto nel 2008.