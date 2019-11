Chi è Giampaolo Morelli: età, film, moglie e figli dell’attore napoletano

Sapete proprio tutto di Giampaolo Morelli? Ecco cosa occorre sapere, a partire dall’età, dai suoi film, programmi televisivi ed, infine, la vita privata.

Con la sua simpatia, con il suoi fascino e con la sua bravura, Giampaolo Morelli ha conquistato davvero tutti. Non a caso, la sua carriera da attore vanta di alcuni successi davvero incredibili. L’ultimo film a cui ha preso parte, e che senza alcun dubbio riceverà un clamore inspiegabile, risale a due giorni fa. Il 7 Novembre scorso, infatti, è uscito in tutte le sale cinematografiche italiane ‘Gli uomini d’oro’. Il nuovo film con Fabio De Luigi, Edoardo Leo ed, appunto, Giampaolo. Ebbene, nonostante il suo successo, cosa sapete di lui? Siete curiosi di saperne di più? Questo è l’articolo adatto a voi. Passeremo in rassegna tutto ciò che occorre sapere su di lui. A partire, quindi, dalla sua età, carriera ed, infine, vita privata.

Chi è Giampaolo Morelli: biografia, età e film

Giampaolo Morelli è nato a Napoli, il 25 Novembre del 1974. Le sue più grandi passioni sono state, sin dal primo momento, principalmente due: il cabaret e la recitazione. Anche se, prima di dedicarsi solo ed esclusivamente a queste due grandi interessi, il giovane ha avuto una carriera scolastica alquanto travagliata. Dopo aver conseguito, infatti, il diploma di maturità classica presso il Liceo San Tommaso d’Aquino, Giampaolo si iscrive agli studi di Giurisprudenza. Studi che, però, non porterà mai a termine. Perché, dopo ben cinque esami, il buon Morelli deciderà di abbandonare tale facoltà per dedicarsi agli studi di Psicologia. Fino a quando, però, il suo interesse per la recitazione si fa sempre più presente. Tanto da decidere di investire il suo tempo esclusivamente a questo. Negli anni 2000, infatti, Giampaolo inizierà la sua carriera da attore. Decidendo, quindi, di trasferirsi a Roma. Ed è qui che prenderà parte a diverse fiction. Tra cui: Distretto di Polizia, Il Capitano e Butta la Luna. Da questo momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Non solo, infatti, prenderà parte in quelle serie televisive che abbiamo citato poco fa, ma farà il suo debutto anche al cinema. Ricordiamo, infatti, le due pellicole cinematografiche: 17° piano e Song e Napul. Il maggior successo, però, lo ottiene nei panni de L’Ispettore Coliandro. Ruolo che tuttora ricopre alla perfezione.

Vita privata dell’attore napoletano

Se dal punto di vista professionale, Giampaolo è super impegnato, la sua vita privata non è lo da meno. È dal 2009, infatti, che l’attore napoletano è impegnato con Gloria Bellicchi, Miss Italia 1998 ed una delle ultime rappresentanti di Miss Universo. I due, nonostante non siano sposati, hanno anche due figli: Gianmarco, nato nel 2013, e Pier Maria, nato nel 2016.