Chi è Jenny De Nucci: età, carriera, Instagram e titolo libro

Chi è esattamente Jenny De Nucci? Ecco cosa occorre sapere su di lei, a partire dalla sua età, carriera, Instagram e il titolo del libro.

Jenny De Nucci sarà una delle ospiti dell’ultima puntata di Stasera tutto è Possibile. Insieme ad un parterre davvero incredibile, la giovane ragazza si cimenterà e divertirà nelle diverse prove che, purtroppo, per l’ultimo appuntamento lo show condotto da Stefano De Martino ci offrirà. Ebbene, ma conoscete proprio tutto di lei? Chi è esattamente Jenny? Siete curiosi di saperlo? Questo è l’articolo che fa al caso vostro. Com’è nostro solito fare, infatti, vi riproporremo ogni minimo particolare di Jenny. A partire, quindi, dalla sua età, carriera, vita privata e il titolo del suo primo libro. Ecco i dettagli.

Chi è Jenny De Nucci: età, carriera e vita privata

Jenny De Nucci è nata a Monza il 27 Maggio del 2000. Ad oggi, la giovane vanta di un successo davvero clamoroso. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, infatti, è avvenuto pochi anni fa. Quando, per la prima volta, ha partecipato a Il Collegio 1, il reality di Rai Due dove diversi ragazzi, d’età compresa tra i 14 e 16 anni, vengono catapultati indietro nel tempo. Essendo, quindi, costretti a vivere la rigidità delle regole di quel tempo. Ecco. È proprio in seguito a quest’esperienza che Jenny cavalca l’onda del successo. Sono passati, infatti, alcuni anni dalla sua prima apparizione televisiva, eppure la giovane ragazza di Monza continua ad avere l’attenzione di tutti addosso. In un batter baleno, infatti, i suoi profili social sono letteralmente aumentati di followers. Ma non solo. Perché, subito dopo la sua esperienza nel reality, Jenny ha intrapreso la carriera da attrice. Nei mesi scorsi, infatti, l’abbiamo vista nella fiction della Rai, ‘A un passo dal cielo’. Ed, infine, è stata anche autrice del suo primo libro.

Della sua vita privata, purtroppo, non si ancora nulla. Non sappiamo, data la sua giovane età, se Jenny sia fidanzata oppure no. Fatto sta che, terminata la sua esperienza televisiva, la giovane ha continuato i suoi studi presso il liceo linguistico di Varedo.

Il profilo Instagram e il titolo del suo libro

Sul suo profilo Instagram, Jenny è molto attiva, ma soprattutto molto seguita. Non soltanto, infatti, la giovane conta più di 1000 post pubblicati, ma possiede all’incirca più di 1 milione di followers. Insomma dei numeri davvero pazzeschi.

Oltre alla sua carriera da attrice, la ragazza è stata autrice del suo primo libro. Uscito, tra l’altro, in tutte le librerie pochissimi mesi fa. Ebbene, com’è il titolo? ‘Girl, siamo tutte regine’, è proprio così che Jenny ha deciso di intitolare il suo primo lavoro da scrittrice.