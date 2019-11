Ecco tutto quello che c’è da sapere su Clemente Russo: tutte le curiosità sul pugine, dalla sua età, la sua carriera e la sua vita privata.

E’ stato vittima di uno scherzo de Le Iene, il famoso pugile ex concorrente del Grande Fratello. Con la complicità della moglie, la produzione dello show che va in onda su Italia 1, ha fatto credere al pugile che la figlia più grande ha delle doti quasi sovrannaturali. Il famoso personaggio televisivo ha tre figlie insieme alla sua amata moglie, Laura: ma conoscete la storia di Clemente? Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere su lui!

Chi è Clemente Russo: età, carriera e vita privata del pugile

Clemente Russo è un pugile nato a Caserta il 27 luglio dell’82. E’ stato campione del mondo dei dilettanti a Chicago nel 2007 e nel 2013 ad Almaty, in Kazakistan e vicecampione olimpico a Pechino 2008 ed a Londra nel 2012. Ma com’è diventato così forte?

Clemente è figlio di un operaio della Siemens e di una casalinga: è cresciuto a Marcianise, una piccola provincia di Napoli, ed è conosciuto anche come Don King. Tantissime le medaglie, i premi ed i riconoscimenti come pugile con il maggior numero di incontri disputati di tutte le categorie e di tutte le sigle della boxe italiana. A lui è stato dedicato anche un profilo, dal famoso scrittore Roberto Saviano, sul quotidiano Espresso: nel 2008 uscì l’opera “La bellezza e l’inferno”.

Conosciamo il famoso Russo anche per le sue partecipazioni televisive: ha preso parte a molti reality show, come La Talpa, ha recitato in Tatanka, nel format Fratello Maggiore, e poi è stato un concorrente del Grande Fratello VIP nel 2016. Clemente ha pubblicato anche un libro, “Non abbiate paura di me”, uscito nel 2015.

Vita privata

E’ sposato dal 2008 con la judoka italiana, Laura Maddaloni: sono diventati genitori di tre figlie splendide. La primogenita Rosy è nata il 9 agosto 2011: sono arrivate due anni dopo, nel 2013, due sorelline, le gemelle Jane e Janet.