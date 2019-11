Barbara D’Urso, ‘imprevisto’ in diretta a Pomeriggio 5: “Non so come riesco a farlo oggi…”; ecco cosa è successo nei primi minuti della puntata di oggi.

Oggi in onda su Canale 5, una nuova ricchissima puntata di Pomeriggio 5. Come di consueto, Barbara D’Urso si collega con i telespettatori poco prima della fine de Il segreto, per annunciare in anteprima i temi trattati in trasmissione. Ma proprio nei primi minuti del collegamento, la conduttrice rivela al suo pubblico di non aver passato proprio una nottata piacevolissima. Un ‘imprevisto’ ha colto Barbarella prima della puntata di oggi. E, come sempre, la conduttrice confida tutto ai suoi amati telespettatori. Volete sapere cosa è successo? Ve lo sveliamo subito.

Barbara D’Urso, ‘imprevisto’ in diretta a Pomeriggio 5: “Non so come faccio a parlare oggi”

“Stanotte ho raggiunto il record di tosse in una sola notte!! Ma proprio una roba che…” È così che Barbara D’Urso dà il via alla puntata di oggi di Pomeriggio 5. Nei primi minuti dell’anteprima infatti, la conduttrice rivela di avere un forte raffreddore. In particolare, è la tosse ad aver infastidito molto la D’Urso durante la notte. “Non so come faccio a parlare oggi!”, confessa la conduttrice, che subito dopo aggiunge: “Ma sono qui, indomita, una guerriera per voi…sembro Paperino!”. Una ‘rivelazione’ ironica, che conferma ancora una volta il rapporto ormai ‘confidenziale’ tra Barbara D’Urso e il suo amato pubblico. Al quale, ogni giorno, ricorda di preparare il ‘caffeuccio’. “Siete pronti? Io, il mio raffreddore e la mia tosse sì.. siamo in tre oggi!”, è così che la D’Urso conclude l’anteprima della puntata di oggi di Pomeriggio 5. Che si preannuncia ricca di ospiti e colpi di scena. Dopo l’ampia pagina dedicata alla cronaca, si affronterà il tema ‘fobie’: saranno tanti i vip in studio a raccontare le loro ‘particolari’ paure. E voi, seguirete Pomeriggio 5?