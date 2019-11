Giulia De Lellis, incredibile novità in arrivo: la notizia ha scatenato i fan della giovane influencer, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis è inarrestabile. Dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, il programma che l’ha resa famosa, Giulia non si è fermata un attimo. L’ex fidanzata di Andrea Damante è diventata una vera e propria star sui social, dove lavora come influencer e dispensa consigli di bellezza e moda alle sue numerosissime fan. Ma il grande successo è arrivato con la pubblicazione del suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto’, il chiacchieratissimo racconto sul tradimento subito dall’ex tronista veronese. Ebbene, poco fa è arrivata un’indiscrezione che riguarda proprio il libro della De Lellis. La notizia ha fatto impazzire i fan della bellissima Giulia. Scopriamo di cosa si tratta.

Giulia De Lellis, incredibile novità in arrivo: “Il libro potrebbe diventare un film”

Il libro di Giulia De Lellis potrebbe diventare presto un film. È questa la grandissima novità, svelata durante la puntata di Maurizio Costanzo Show, che vedremo in onda mercoledì 13 novembre in seconda serata. Nulla è ancora ufficiale, sia chiaro. Ma l’influencer racconta che, dopo la proposta di scrivere un libro, le è arrivata anche quella di trarre un lungometraggio proprio dal suo libro. Una proposta importante, che Giulia ha deciso di valutare in tutta calma, con l’aiuto dei suoi collaboratori. L’ennesima prova dello straordinario successo di Giulia e del suo libro, che ha superato le 100 mila copie vendute. Una gioia incredibile per Giulia, che mai avrebbe pensato di raggiungere un simile traguardo. In attesa di scoprire se la De Lellis accetterà o meno la proposta, sareste curiosi di vedere un film sulla ‘intrigante’ vicenda dei ‘Damellis’? Con ogni probabilità, sarà un gran successo!