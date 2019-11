Ernesto D’Argenio, Vieni da Me: “Sono fidanzato da tantissimi anni”

Vieni da Me, Ernesto D’Argenio, attore di Rocco Schiavone, si racconta a Caterina Balivo.

Ernesto D’Argenio che interpreta Italo in Rocco Schiavone, si presta al gioco “Una Canzone Per Te” di Vieni da Me con Caterina Balivo. Nella puntata di oggi, 13 novembre scopriamo così molti lati del suo carattere e della sua vita privata. È fidanzato?

Ernesto D’Argenio è fidanzato?

La prima canzone è Il Tempo di Morire di Battisti e Ernesto spiega che la sua passione è la moto, cosa che condivide anche con Giallini, compagno di set nella fiction Rocco Schiavone. Proseguendo poi nella scoperta di lati sconosciuti della vita privata di Ernesto D’Argenio vediamo che durante l’estate invece di riposarsi il ragazzo si è dato da fare e ha lavorato anche come cameriere in un’isola delle Cicladi. Ma quello che incuriosisce il pubblico è la vita privata e l’amore. Esce così una canzone Je So Pazz, di Pino Daniele e Caterina chiede se è pazzo di qualche ragazza, ma non ci sono risposte certe. Entra così in gioco il mentalista Luca Volpe che cerca di capire: “C’è qualcuno” e Ernesto ammette di sì. “C’è una persona che amo da anni, ha vissuto molto tempo all’estero, ma è italiana, è di Roma. Un amore corrisposto fortunatamente”. Pare che la donna in questione si chiami Vanessa, ma di più ancora non sappiamo perché è molto riservato. Sui social, infatti non si vede nemmeno una foto di lui con la compagna, ma vediamo invece foto con il suo animale, i suoi amici e la sua passione ossia la moto. Passione che, come vi abbiamo già raccontato, condivide con l’amico Marco Giallini. Insomma, fidanzato è fidanzato, l’amore ce l’ha, ma sembra che non voglia scucirsi più di tanto. Le raccomandazioni che abbiamo oggi sono quindi poche: stanno insieme da anni, pare si chiami Vanessa e vive a Roma.