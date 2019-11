Fedez e J-Ax hanno fatto pace? Il compagno di Chiara Ferragni pare abbia tentato di ricucire il rapporto con il suo ex socio, ma ecco la sua risposta

Fedez e J-Ax iniziarono a collaborare nel febbraio del 2016, quando annunciarono l’arrivo di un nuovo album. Il 6 maggio i due rapper pubblicarono il loro primo singolo “Vorrei ma non posto“, che segnò l’inizio di un idillio veramente vincente. Il brano fu seguito da un secondo singolo, “Assenzio“, in collaborazione con Stash e Levante. Anche in questo caso fu un successo senza precedenti. Il loro album, “Comunisti col Rolex“, fu pubblicato il 20 gennaio 2017 e risultò l’album più venduto dell’anno, grazie anche a brani come “Piccole cose” e “Senza pagare“. Il 4 maggio 2018 hanno pubblicato il loro ultimo singolo insieme, “Italiana“. Ad oggi non sono ancora note le cause per il quale questo rapporto sia terminato. Fedez ha rotto anche con Rovazzi, che aveva collaborato sia con lui che con Ax.

Fedez tenta di ricucire con J-Ax: la risposta

Di recente, come riferisce il settimanale Chi, pare che Fedez abbia tentato di ricucire il suo rapporto con J-Ax. La risposta del rapper, però, pare sia stata negativa. Qualche giorno fa, infatti, la moglie di Ax, Elaina, ha festeggiato il suo compleanno in un noto locale milanese. Al party erano presenti anche amici e colleghi del marito, tra i quali Rovazzi, Michelle Hunziker, Nicola Savino e Max Pezzali. Grande assente Fedez: il rapper milanese probabilmente non figurava tra gli invitati. È probabile che J-Ax non abbia accolto la richiesta del suo ex socio di ricucire i rapporti.

I due rapper formavano una delle coppie più riuscite del panorama musicale italiano. Fedez e Ax hanno collezionato successi su successi e siamo sicuri che un nuovo album insieme riuscirebbe a bissare i numeri precedenti. A quanto pare, però, non ci sono i presupposti per un ‘ritorno di fiamma’ tra i due cantanti.