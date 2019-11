Miss Claudia di Avanti Un Altro: età, carriera e vita privata di Claudia Ruggeri, che è anche la cognata di Paolo Bonolis.

Tutto il pubblico di Canale 5 la ama e la conosce come Miss Claudia, ma anche come la ‘supplente’ o la ‘poliziotta’. Lei è Claudia Ruggeri, protagonista di Avanti Un Altro ormai da anni, con diversi ruoli ricoperti nel tempo. Una cosa è rimasta sempre invariata, però, ed è la sua indiscutibile bellezza e sensualità. Ma proviamo a conoscere meglio la modella, ballerina e showgirl romana, che dal 2004 collabora con Paolo Bonolis, ma soprattutto è la cognata del conduttore.

Avanti Un Altro, chi è Miss Claudia: età e carriera della showgirl e modella

Claudia Ruggeri ha 36 anni, è nata infatti nel 1983 a Roma. Fisico armonioso e forme da urlo, la bella Miss di Avanti Un Altro si è avvicinata al mondo dello spettacolo fin da ragazzina, lavorando prima come modella e poi passando in tv, dove esordisce nel programma ‘Chiambretti C’è’, poi passa a Domenica In e dal 2004 comincia a collaborare con Paolo Bonolis, prima come ballerina a Ciao Darwin, dove è tornata recentemente come capitano di una delle due squadre partecipanti, per poi passare ad ‘Avanti Un Altro’, dove i suoi personaggi la consacrano al successo. Nella trasmissione di Bonolis, infatti, Claudia è la ‘professoressa’, o la ‘poliziotta’, o semplicemente Miss Claudia, rappresentante del ‘minimondo’, talvolta chiamata anche a sottoporre delle domande ai concorrenti.

Claudia Ruggeri e la sua vita privata: il matrimonio con Marco Bruganelli

La bella Claudia Ruggeri è sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia, ed è dunque la cognata di Paolo Bonolis. Lei e Marco sono stati fidanzati ben 12 anni prima di convolare a nozze, con una festa ‘top secret’ alla quale hanno partecipato anche alcuni volti noti del mondo della tv. Claudia è inserita nell’agenzia della cognata Sonia Bruganelli e lavora con Bonolis, il che è stato per lei anche motivo di critiche a volte. Ma nulla di importante per ‘Miss Claudia’, che con la sua simpatia è riuscita a conquistare la maggior parte del pubblico e continua a incantare tutti con la sua bellezza.