Mara Venier, incidente domestico per la conduttrice: le immagini dall’ospedale postate su Instagram.

Un piccolo incidente per Mara Venier, che ha riportato una piccola distorsione ad alcune dita dei piedi. A rivelarlo è stata proprio la conduttrice di Domenica In, con un video postato sulla sua pagina di Instagram. Un video in cui si mostra all’uscita dall’ospedale, con le dita fasciate, ma il suo immancabile sorriso. “Niente di grave”, rassicura la Venier. Ecco il post:

Un incidente domestico, quello capitato a Mara. Ed è proprio lei a spiegarlo, attraverso la didascalia al post: “Sempre scalza in casa, ecco cosa capita, siamo alle solite!”. A quanto pare, la conduttrice ha l’abitudine di camminare scalza in casa, che le è costato un piccolo infortunio al piede. Ma nelle immagini postate su Instagram, Mara non appare abbattuta. Al contrario, la regina di Domenica In ci tiene a rassicurare tutti con la sua solita solarità. “Tutto bene, andiamo in onda! Domenica si va in onda anche con la distorsione!”, dichiara Zia Mara, che si lascia riprendere all’uscita del Concordia Hospital d Roma. In primo piano, nel video, anche i suoi piedi, con le “due dita steccate”, come afferma la conduttrice nel video. Un piccolo incidente che non fermerà di certo l’inarrestabile Mara, pronta per una nuova puntata di Domenica In. Prima, però, un rito scaramantico. Avete notato l’hashtag che zia Mara ha scritto per il post?