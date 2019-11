Verissimo, Emma Marrone e la rivelazione inedita sul suo amore finito: “Non era la persona che pensavo”; ecco cosa ha raccontato.

Oggi 16 novembre 2019 è in onda una nuova ricchissima puntata di Verissimo, il talk del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin. Tantissimi gli ospiti in studio oggi, pronti a lasciarsi intervistare dalla padrona di casa. Tra questi, anche Emma Marrone, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, oggi una delle cantanti più amate in assoluto. Dopo un periodo di pausa dovuto alla malattia, la salentina è tornata più carica che mai. Ed è stata proprio con Emma che si è aperta la puntata di oggi di Verissimo: Silvia Toffanin ha mostrato alla cantante un video dedica. Un video in cui Silvia racconta Emma, percorrendo i momenti più salienti della sua carriera e della sua vita privata. “Oggi averti qui per me e per tutti quelli che ti amano è la vera bellezza”, con questa frase si conclude la clip che Silvia ha dedicato a Emma. Scopriamo cosa ha raccontato la cantante.

Verissimo, Emma Marrone e la rivelazione inedita sul suo amore finito: “Credo che la persona giusta arriverà”

Emma è tornata a Verissimo più carica che mai. La cantante, dopo un breve stop per problemi di salute, racconta il suo periodo buio: “Ho avuto paura, davanti a determinate situazioni non puoi non averne. È la prima cosa che ho detto a mia mamma quando è venuta da me prima dell’intervento. E mi sono sentita meglio dopo averlo detto”. Ma nonostante la vita le abbia messo davanti tanti ostacoli, Emma si definisce fortunata e rivolge un pensiero a tutti coloro che lottano ancora: “A 36 anni ho realizzato tantissimi sogni. Non è retorica, ma di cosa devo lamentarmi? Di niente.” E dopo aver parlato del suo nuovo disco, Fortuna, al quale Emma tiene tantissimo, la cantante spiega quanto è importante per lei pensare positivo: “La vita è un karma, se sei positivo verso te stesso e verso gli altri, tutto torna.” E a questo proposito, cita una frase che le ripeteva spesso la nonna: “Non sputare in cielo, che poi ti cade in testa”. Ma ecco che Silva inserisce l’argomento ‘amore’. Emma ammette che per lei l’amore vero è un po’ sofferenza, paura di perdere l’altra persona, di non essere abbastanza. E rivela di aver dedicato una canzone del suo album a un suo amore finito, ammettendo che può capitare: “È una storia finita male, ma che mi è servita sotto tanti punti. Mi ha fatto capire che non era la persona che io pensavo, che avevo idealizzato. Ha un risvolto positivo. La persona destinata a me esiste, la sto aspettando!” La cantante rivela di essersi innamorata un paio di volte nella sua vita, ma di preferire la solitudine anziché stare con chiunque. E alla domanda di Silvia: ” E ora come lo vedi?”, Emma spiazza tutti: “Non lo vedo, dov’è? Il mio principe azzurro ha perso la strada!”. E Silvia Toffanin ‘consola’ Emma così; “Ti ama Vasco Rossi”.