Chi è Gigliola Cinquetti? Ecco cosa occorre sapere sulla cantante de Non ho l’età, a partire dalla sua biografia, carriera e matrimonio.

Nuovo ed imperdibile appuntamento con Domenica In. Intorno alle 14:00 di oggi 17 Novembre, Mara Venier sarà al timone di un’incredibile puntata del suo show del weekend. Sono previsti tantissimi ospiti, come sempre. Diversi tra di loro, ma con una carriera alle spalle davvero imponente. Tra i tanti nomi di oggi, figura anche il nome di Gigliola Cinquetti. Ebbene si. La cantante de ‘Non ho l’età’ è pronta ad un’entusiasmante intervista con Mara Venier. Ecco, prima di vederla negli studi di Domenica In, sapete proprio tutto di lei? Questo è l’articolo che fa per voi. Passeremo in rassegna, infatti, ogni minimo particolare della sua vita. A partire, quindi, dalla sua età, immensa carriera ed, infine, la sua vita privata. Ecco i dettagli.

Chi è Gigliola Cinquetti: età e carriera

Gigliola Cinquetti è nata a Verona, il 20 dicembre del 1947. Il suo percorso scolastico è davvero immenso. Dopo aver conseguito, infatti, il diploma presso il Liceo Artistico, la giovane ottiene l’abilitazione per l’insegnamento e si iscrive, poi, alla facoltà di Filosofia e, soltanto successivamente, di Architettura, senza riuscire, però, a portare a compimento i suoi studi. Da sempre grande appassionata di arte e di pittura, Gigliola scopre una delle sue più grandi passioni: la musica. Tanto che, davvero giovanissima, intraprende gli studi di pianoforte, presso il conservatorio della città, e di canto. Fino a diventare, alla sola età di 15 anni, una delle cantanti più giovani del panorama musicale italiano. Nel 1964, dopo aver vinto il Festival di Castrocaro, Gigliola si presenterà al Festival di Sanremo con la canzone Non ho l’età. Riuscendo a vincere non solo l’edizione di quell’anno, ma anche l’Eurovision. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. L’anno dopo, infatti, si presenterà nuovamente sul palco dell’Ariston. E interpreterà anche diversi celebri brani scritti da Piero Ciambi, Francesco Guccini, Enzo Jannacci e Roberto Vecchioni. E, nel 1966, vincerà nuovamente il Festival con Domenico Modugno. Invece, nel 1973, vincerà Canzonissima. Ma non è finita qui. Perché oltre alla carriera da cantante, la Cinquetti ha intrapreso una carriera da attrice, nel 1968 nello sceneggiato di Silvio Pellico, e da conduttrice televisiva. Insomma, senza alcun dubbio un’artista a tutto tondo, c’è poco da dire.

Vita Privata della cantante: il matrimonio e i figli

A soli 29 anni, Gigliola Cinquetti sposa Luciano Teodori. Nonostante fosse una bellissima notizia per lei, la cantante, almeno per un primo periodo, volle tenerla nascosta. In una lunga intervista a suo figlio Giovanni, infatti, la donna ha dichiarato di avere avuto intenzione di preservare la sua privacy. Tanto è vero che anche la cerimonia fu abbastanza intima e riservata. Dal loro matrimonio, comunque, sono nati due figli: Giovanni, come dicevamo poco fa, e Costantino. Entrambi, nel 2013, hanno partecipato a Pechino Express.