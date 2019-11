Temptation Island Vip, Serena Enardu: quel ‘particolare’ gesto per Pago non passa inosservato; ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Tra le coppie che hanno partecipato al’ultima edizione di Temptation Island Vip, quella formata da Serena Enardu e Pago è stata in assoluto la più amata. Si, perché la turbolenta storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il cantante ha appassionato davvero tutti. E, sebbene non ci sia stato un lieto fine per loro, i fan continuano a seguire sui social i protagonisti del reality. E proprio con i followers, Serena ama tenersi in contatto attraverso le domande di Instagram, una particolare funzione attraverso cui i fan possono chiedere ciò che vogliono ai loro beniamini. Ebbene, inevitabilmente, tra le tante domande poste alla Enardu, è spuntato l’argomento ‘Pago‘. Ma, nello specifico, un fan fa notare a Serena una cosa molto particolare che riguarda le foto della coppia. E la risposta di Serena spiazza tutti. Scopriamo cosa è successo.

Serena Enardu: quel ‘particolare’ gesto per Pago non passa inosservato: le foto di coppia ancora su Instagram

Serena Enardu è stata una delle protagoniste assolute della seconda edizione di Temptation Island Vip. Nel reality dei sentimenti, la bellissima sarda si è messa in gioco fino in fondo, arrivando alla difficile decisione di chiudere la sua storia con Pago. Una storia che durava da quasi 7 anni, ma che era giunta al capolinea. E,dopo la bufera creatasi al termine del programma di Canale 5, Serena è tornata alla sua vita. Anche sui social, dove ama condividere con i fan foto e video delle sue giornate. Ma non solo: qualche ora fa, Serena ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi followers, attraverso il meccanismo del ‘Fammi una domanda’ di Instagram. Tra i tanti quesiti, è apparso questo:

L’utente in questione si chiede perché sul profilo Instagram di Serena (ma anche di Pago) ci siano ancora le foto di coppia, se Pago e Serena non sono più insieme. Una domanda alla quale la Enardu decide di rispondere in modo del tutto ironico:“È vero! Si rendono i regali e si cancellano le foto su Instagram. Adesso cancello tutto, tutto!”. Una risposta ironica, che ha spiazzato tutti. Ma che dimostra come, nonostante la storia sia finita, tra Pago e Serena non ci sia alcun rancore. Insomma, i nostalgici della coppia potranno continuare ad ammirarli insieme..almeno su Instagram. E voi, cosa pensate di Serena?