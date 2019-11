Black Friday 2019: quando partirà e quali negozi vi prenderanno parte

Black Friday 2019, ecco una guida dettagliata per scoprire quando partiranno gli sconti e quali negozi vi prenderanno parte

Il ‘Black Friday’, è un’iniziativa di origine Americana, in cui è possibile usufruire di scontistiche particolari, durante un venerdì di novembre. Il Black Friday, capita ogni anno in un giorno diverso, questo poiché è il giorno successivo alla festa del Ringraziamento, che viene festeggiato il quarto giovedì di Novembre. Inizialmente era una giornata dedicata agli sconti nei negozi fisici, di cui molte persone potevano approfittare, per iniziare a comprare i regali di Natale. Col passare degli anni e la diffusione dell’e-commerce, il Black Friday è diventato una ricorrenza non solo negli altri paesi, ma anche sulle piattaforme online prolungandosi a volte anche per alcune settimane, e non solo per il singolo venerdì. Scopriamo insieme i siti che prenderanno parte all’iniziativa e quanto dureranno gli sconti.

Black Friday: quando partirà e quali negozi vi aderiranno

Quest’anno il ‘Black Friday’ inizierà venerdì 29 Novembre, anche se alcuni siti e negozi, hanno già incominciato il periodo di sconti e promozioni, che andranno avanti fino al Cyber Monday; lunedì dedicato agli sconti sull’elettronica. Ecco una lista di negozi fisici e on-line in cui è possibile trovare sconti e sapere i periodi dedicati alle promozioni:

Voli e soggiorni: il Black Friday da qualche anno è arrivato anche sulle piattaforme di viaggi, tra i siti di voli sicuramente da prendere in considerazione, ci sono:

Ryanair , compagnia che l’anno scorso aveva proposto viaggi in Europa a partire da €9,99.

, compagnia che l’anno scorso aveva proposto viaggi in Europa a partire da €9,99. Skyscanner

eDreams

Momondo

Volagratis

Abbigliamento e accessori: da qualche anno anche i negozi on-line di abbigliamento stanno aderendo al Black Friday, per incentivare le spese pazze e gli acquisti Natalizi. Aderiranno

Asos: negozio esclusivamente online per l’acquisto di capi alla moda e accessori.

negozio esclusivamente online per l’acquisto di capi alla moda e accessori. Zalando: negozio online per l’acquisto principalmente di calzature, anche di grossa misura.

negozio online per l’acquisto principalmente di calzature, anche di grossa misura. Intimissimi: negozio fisico e online di biancheria.

negozio fisico e online di biancheria. Tezenis: negozio fisico e online di biancheria.

negozio fisico e online di biancheria. Yoox: negozio online di abbigliamento di lusso.

negozio online di abbigliamento di lusso. eBay: negozio online per l’acquisto di abbigliamento, calzature, accessori ed elettronica.

negozio online per l’acquisto di abbigliamento, calzature, accessori ed elettronica. Westwing: negozio online e fisico di arredamento per la casa.

negozio online e fisico di arredamento per la casa. Ikea: negozio fisico e online di arredamento.

negozio fisico e online di arredamento. H&M: negozio fisico e online di abbigliamento.

negozio fisico e online di abbigliamento. Lelo: sito online specializzato nel campo dei sex toys.

Profumerie: per quanto riguarda i negozi di cosmesi prenderanno parte al Black Friday

Profumerie Douglas: con sconti dal 15% al 30%

con sconti dal 15% al 30% Sephora: con sconti sui trucchi e i profumi dal Black Friday al Cyber Monday

con sconti sui trucchi e i profumi dal Black Friday al Cyber Monday Estetista Cinica: che venerdì 29 sconterà tutti i propri prodotti al 30%

che venerdì 29 sconterà tutti i propri prodotti al 30% Kiko: con sconti su tutti i prodotti cosmetici

I libri: sulla piattaforma IBS saranno acquistabili, già dal 22 novembre fino al Cyber Monday con sconti cumulabili. Infatti, chiunque acquisterà prima del 22 novembre sul sito di IBS articoli per un valore di almeno €30, riceverà un buono sconto di €3 da poter utilizzare nella settimana del Black Friday.

Tecnologia: sicuramente è tra le categorie più attese, vediamo come si sono organizzati i principali negozi di elettronica